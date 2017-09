Die doppelte 70

CHALLENGE DE ESPANA – 1. RUNDE: Matthias Schwab und Manuel Trappel starten beim Europafinale der Challenge Tour mit 70er Runde im Mittelfeld. Martin Wiegele kommt im Izki Golf von Urturi nicht ins Rollen.

Mit der Challenge de Espana verabschiedet sich die Challenge Tour für 2017 von ihrem Home-Kontinent. Auch wenn mit 200.000 Euro ein im Vergleich zu den kommenden Wochen nur ein halb gefüllter Preisgeldtopf zur Verfügung steht, wollen sich Matthias Schwab, Martin Wiegele und Manuel Trappel die Chance im Saisonfinish nicht entgehen lassen, wo jeder Euro doppelt zählt.

Matthias Schwab legt am Nachmittag los wie die Feuerwehr und locht nach schnellem Birdie auf der 11 gleich danach sogar den Eagleputt. Nach einem Doppelbogey auf der 15 und einem anschließenden zusätzlichen Schlagverlust gibt er aber alles herausgeholte rasch wieder aus der Hand.

Erst auf den Frontnine glänzt der Schladming-Pro wieder mit starker Birdiequote – Matt notiert auf der 1, der 3 und der 6 weitere Birdies – und macht so wieder etliche Ränge gut. Gegen Ende erwischt es ihn dann aber ausgerechnet am Par 5, der 8 noch mit einem weiteren Bogey, was schließlich nur die 70 (-2) zulässt.

Damit platziert sich der Absolvent der Vanderbilt University mit Rang 43 im Mittelfeld, hat am Freitag nun aber den Bonus einer frühen Startzeit, was sich beim geplanten Vorstoß durchaus als hilfreich erweisen könnte.

Gut gemeistert

Die vielen blinden Tee-Shots bekommt auch Manuel Trappel am ersten Spieltag von Beginn an gut hin wie ein früher Birdiedoppelpack auf der 11 und der 12 unter Beweis stellt. Auch danach hat er sein Visier scharf gestellt und kommt nach einer Parserie bei 2 unter Par auf den Frontnine an.

Die vordere Platzhälfte lässt sich mit einem recht raschen Par 5 Birdie auf der 3 ebenfalls gut an, ehe sich gegen Ende auch der Fehlerteufel etwas ins Spiel des Vorarlbergers einschleicht. Auf das erste Bogey der Runde auf der 5 gibt er nach starkem Eisen am Par 3 danach die perfekte Antwort, auf ein Par 5 Bogey auf der 8 kann er allerdings nicht mehr reagieren.

Mit der 70 (-2) legt auch er sich als 43. eine Ausgangslage im Mittelfeld auf. “Es war bei etwas windigen Verhältnisse sehr solide heute. Das späte Bogey tut etwas weh, aber ich hab dafür auf der 9 noch ein gutes Up & Down zum Par gemacht”, so Manuel nach der ersten Runde.

Aus dem Takt

Bei Martin Wiegele setzt sich die durchwachsene Performance der letzten Wochen weiter fort. Der Routinier muss auf birdielosen Frontnine bereits drei Bogeys einstecken, die ihn weit zurückreichen. Auch nach dem Turn will nicht viel zusammenlaufen, was schließlich nur in der 76 (+4) und Rang 122 mündet.

Kalle Samooja (FIN) setzt sich nach der 64 (-8) an die Spitze.

