Absturz im Finish

CZECH CHALLENGE – 3. RUNDE: Matthias Schwab stürzt mit einem rabenschwarze Finish noch bis ins Mittelfeld ab und nimmt im Golf & Spa Kuneticka Hora nach der 73 den Finaltag nur vom 34. Platz aus in Angriff.

Matthias Schwab startete am Donnerstag mit einer fehlerlosen 67 (-5) richtig gut ins Turnier und zeigte sich danach ob der schwierigen Grüns – der kalte Winter setzte dem Kurzgemähten in Pardubitz sichtlich zu – mit der Auftaktleistung klarerweise sehr zufrieden. Am Freitag allerdings musste Österreichs größte Zukunftshoffnung mit einer 72 (Par) vorlieb nehmen, womit er zwar immer noch aus sehr aussichtsreicher Verfolgerposition ins Wochenende startet, die Spitzengruppe aber etwas davonziehen lassen musste.

Den Moving Day startet der Schladming-Pro dann zwar äußerst souverän mit Pars, verabsäumt es aber rasche Birdies mitzunehmen und rutscht so trotz seines lange Zeit fehlerfreien Spiels im Klassement zurück. Nachdem sich dann am Par 4, der 6 sogar nur ein Bogey ausgeht, ist der zähe Start in den Samstag endgültig perfekt. Zumindestens gelingt am Par 5 danach sofort der Ausgleich, was ihn bei Level Par auf den Backnine ankommen lässt.

Dort dreht er sein Score dann aber mit einem roten Doppelschlag auf der 10 und der 11 deutlich in den Minusbereich, muss danach aber auch sein zweites Bogey notieren, was die Aufbruchsstimmung rasch wieder etwas einbremst. Mit seinem bereits vierten Birdie des Tages wirkt es auf der 15 so, als könne er noch einmal gegen Ende so richtig durchstarten, doch ein tiefschwarzes Finish wirft den Rohrmooser noch weit zurück.

Ausgerechnet das Par 5, der 16 erweist sich für den Aufsteiger als zu harte Nuss und hängt ihm sogar ein Doppelbogey um, was ihn wieder auf Level Par zurückwirft. Des Schlechten noch nicht genug, kann er auch auf der 18 nur ein Bogey notieren und muss sich so schließlich mit der 73 (+1) zufrieden geben, die ihn bis auf Rang 34 im Klassement zurückreicht.

Minkyu Kim (KOR) geht nach der 69 (-3) und bei gesamt 14 unter Par als Leader in den Finaltag.

>> Leaderboard Czech Challenge