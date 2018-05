Volldampf voraus

CZECH CHALLENGE – FINAL: Matthias Schwab notiert am Finaltag mit der 64 die beste Runde der gesamten Woche und nimmt im Golf & Spa Kuneticka Hora so sogar noch sein bereits drittes Topergebnis in diesem Jahr mit.

Matthias Schwab ist am Sonntag in Dritec richtiggehend “on fire”. Der Schladming Pro wirkt nach dem verpatzten Finish vom Vortag schon auf den ersten Bahnen voll motiviert und kann sich erstmals in dieser Woche am Par 5, der 2 ein rasches Birdie sichern. Das frühe Erfolgserlebnis bringt den Motor des Rohrmoosers dann so richtig auf Touren, denn noch vor dem Turn sieht er zwei weitere Putts zu roten Einträgen im Loch verschwinden.

Dass er damit aber noch lange nicht genug hat, stellt er auf der hinteren Platzhälfte eindrucksvoll unter Beweis. Matthias setzt von der 11 weg zu einem sehenswerten Zwischensprint an und überredet nach dem Par 5 auch die folgende Par 4 Bahn und das Par 3, der 13 zu weiteren Birdies, was den jungen Steirer endgültig bis unter die Top 10 nach vorne katapultiert.

Doch auch das stillt den Birdiehunger von Matthias Schwab an diesem Tag noch nicht und er nimmt zum Drüberstreuen auch noch auf der 15 (Par 4) und der 16 (Par 5) Erfolgserlebnisse mit. Schlussendlich unterschreibt er mit der 64 (-8) nicht nur die beste Runde des Tages sondern sogar des gesamten Turnieres und fährt so mit in etwa Rang 6 sogar noch ein absolutes Topergebnis ein.

Flaches Mittelstück

Matthias startete mit einer fehlerlosen 67 (-5) am Donnerstag sehr gut ins Turnier und positionierte sich damit auch im absoluten Spitzenfeld, allerdings wollte am Freitag und am Samstag im Spiel des Aufsteigers nicht allzu viel zusammenlaufen. Während er am zweiten Spieltag noch eine 72 (Par) zum Recording brachte, ging sich am Moving Day nach pechschwarzem Finish nur ein 73 (+1) aus, die viele Ränge kostete.

Mit der 64 (-8) vom Sonntag, lässt Matthias aber einmal mehr in dieser Saison sein großes Potenzial aufblitzen und marschiert tatsächlich noch in die Spitzenregion des Leaderboards nach vor. Damit fährt er nach dem 8. Rang in Kenia und dem 4. Platz in Indien sein bereits drittes Topergebnis der Saison ein.

In Topform nach Italien?

Eigentlich hat Matthias Schwab für kommende Woche die Swiss Challenge am Turnierkalender stehen, es könnte jedoch gut möglich sein, dass er statt in der Schweiz am Gardasee in Italien abschlägt, denn nach der verletzungsbedingten Absage von Bernd Wiesberger, ist Matthias bereits zweiter auf der Warteliste. Noch ist eine Teilnahme so klarerweise nicht fix, die Chancen stehen aber richtig gut, dass er kommende Woche sein erstes Rolex Series Event in Angriff nehmen kann.

