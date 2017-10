Im Adlerhorst

HAINAN OPEN – 3. RUNDE: Matthias Schwab zieht sich an einem eher fehlerhaften Moving Day im Sanya GC mit gleich zwei Eagle aus der Affäre und rettet so noch eine zartrosa 71 ins Clubhaus.

Matthias Schwab brachte sich mit zwei 69er (-3) Runden in ausgezeichnete Verfolgerposition und geht mit lediglich einem einzigen Schlag Rückstand auf die Top 10 ins Wochenende. Der 40. der Order of Merit hätte bei weiteren Topergebnissen sogar noch die Chance gleich in seiner Rookie Saison unter die Top 15 der Jahreswertung vorzustoßen und sich so den Aufstieg auf die European Tour zu sichern.

Dazu allerdings sollte am Samstag eine weitere gute Runde folgen um den Grundstein dafür legen. Das Vorhaben geht an diesem Tag aber nur bedingt auf. Zwar startet Matt mit einem schnellen Eagle am Par 5, der 2 nahezu perfekt in den dritten Spieltag, danach allerdings verabsäumt er es weiter nachzulegen und rutscht mit einem Bogeydoppelpack auf der 7 und der 8 sogar wieder auf den Ausgangspunkt zurück.

Erst am Par 5, der 13 gelingt dann wieder der Sprung in den roten Bereich, den er aber erneut nicht lange verwalten kann, wie ein weiterer Bogeydoppelpack auf der 15 und der 16 beweist. Erstmals sogar im Plusbereich unterwegs, deutet alles auf eine richtig durchwachsene dritte Runde hin, ehe er am Schlussloch noch einmal einen Adler landen lässt und so sogar noch eine zartrosa 71 (-1) notieren kann.

Bei erneut durchwegs guten Scores rutscht der beständige Neo-Pro – Matthias cuttete bisher bei jedem einzelnen Antreten als Professional ins Wochenende – so zwar vom 12. bis auf den 18. Platz zurück, wahrt dank der beiden Eagle aber klar die Chance auf ein weiteres Topergebnis.

Erik Van Rooyen (RSA) geht nach der 67 (-5) und bei gesamt 17 unter Par als Führender auf die letzte Runde.

