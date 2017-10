Im Reich der Mitte

HAINAN OPEN – FINAL: Matthias Schwab findet am Finaltag im Sanya GC vor allem zu Beginn überhaupt keinen Rhythmus und reiht sich buchstäblich im Reich der Mitte ein.

So hatte sich Matthias Schwab den Schlusspunkt beim ersten von zwei chinesischen Challengern sicherlich nicht vorgestellt. Der Rohrmooser brachte sich mit zwei 69er (-3) Runden am Donnerstag und am Freitag in richtig gute Ausgangslage, hatte dann aber bereits am Samstag zu kämpfen und rettete erst dank zweier Eagle noch eine zartrosa 71 (-1) zum Recording.

Den beiden Adlern hat er es auch zu verdanken, dass er als 18. aus vielversprechender Position in die letzte Runde startet. Mit den Top 10 breit vor ihm aufgefächert will dann aber vor allem zu Beginn gar nichts klappen. Matthias startet gleich auf der 1 mit einem Bogey und tritt sich zu allem Überfluss am Par 5 danach sogar eine Doublette ein.

Spiel stabilisiert

Erst danach stabilisiert sich das Spiel des Schladming-Pros sichtlich, richtig Zählbares will aber lange Zeit an diesem Sonntag einfach nicht gelingen. Erst die 12 lässt Matt erstmals etwas durchschnaufen, nachdem endlich der erste Birdieputt im Loch verschwindet.

Doch selbst das kann den Birdiemotor nicht wirklich zum Schnurren bringen. Lediglich auf der 17 gelingt noch ein weiterer roter Eintrag, was Matthias Schwab schlussendlich die 73 (+1) unterschreiben lässt. Damit rutscht er im Reich der Mitte um etliche Ränge zurück und reiht sich in eben diesem als 31. wieder ein.

Chance liegengelassen

Mit der durchwachsenen Schlussrunde lässt der Absolvent der Vanderbilt University auch eine große Chance verstreichen. Er startete als 40. der Jahreswertung ins China-Doppel und hätte mit Topergebnissen auf jeden Fall noch die Möglichkeit sich in der Order of Merit bis unter die besten 15 nach vorne zu arbeiten.

Damit würde er sich gleich in seiner Rookie Saison den Aufstieg auf die European Tour sichern. Die nächste Gelegenheit Plätze gutzumachen gibt es für den Neo-Pro bereits nächste Woche, wenn mit den Foshan Open das zweite und deutlich höher dotierte China-Abenteuer auf dem Programm steht.

Erik Van Rooyen (RSA) triumphiert nach der 71 (-1) und bei gesamt 18 unter Par.

