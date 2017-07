Leicht nach vor

LE VAUDREUIL CHALLENGE – 3. RUNDE: Matthias Schwab bringt am Moving Day im Golf PGA Franc du Vaudreuil mit der 69 zwar seine erste rote Runde der Woche zum Recording, klettert damit aber im Klassement nur leicht nach oben.

Nur Matthias Schwab cuttete in Frankreich ins Wochenende und will den Moving Day eigentlich voll ausnützen um sich noch zu den lukrativen Plätzen nach vor zu arbeiten. Die extem frühe Startzeit sollte sich dabei eigentlich als Vorteil erweisen, allerdings verläuft der Beginn mit einem Bogeydoppelpack alles andere als nach Plan.

Erst nach und nach findet Matt den richtigen Rhythmus und kann auch Birdies auf der Scorecard notieren. Bis zum Turn behalten die Fehler aber knapp die Oberhand.

Birdiedreh heraußen

Erst auf der zweiten Platzhälfte bekommt der Schladming-Pro den Birdiedreh raus und marschiert mit drei roten Einträgen auf nur vier Löchern mit großen Schritten in Richtung Norden des Leaderboards, bis ihn ein weiterer Fehler wieder etwas abbremst.

Mit einem Par 3 Birdie auf der 16 kaschiert er den einzigen Makel der Backnine aber postwendend und unterschreibt so schlussendlich die 69 (-2), die ihn um ein paar Plätze auf in etwa Rang 40 nach oben klettern lässt.

Nach dem starken Ergebnis in der Vorwoche – Matt wurde beachtlicher 7. – rettete er sich in Frankreich gerade noch an der Cutmarke ins Wochenende. Die 69 am Samstag stellt zwar eine klare Steigerung dar, richtig nach vorne pusht ihn die erste rote Runde aber nicht. Um wirklich noch zu den Toprängen aufschließen zu können, wird der Rohrmooser am Finaltag wohl eine Traumrunde auspacken müssen.

