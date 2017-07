Locker gecuttet

PRAGUE CHALLENGE – 2. RUNDE: Martin Wiegele cuttet mit tollem Start im vorderen Mittelfeld. Auch Matthias Schwab stemmt im Prague City Golf ohne jegliche Probleme den Cut. Manuel Trappel findet keinen Rhythmus und scheitert an der gezogenen Linie. Jürgen Maurer ist erst am Nachmittag unterwegs.

Martin Wiegele legt auch am Freitag los wie von der Tarantel gestochen und stopft schon auf seinen ersten vier Löchern zwei Birdie- und einen Eagleputt, was ihn bis in die Spitzengruppe nach vorne marschieren lässt. In Folge ebbt der Schwung aber etwas ab und der Routinier muss noch vor dem Turn einen Schlag wieder abgeben.

Auf den Frontnine will sich dann kein echter Vortrieb mehr einstellen. Zwar findet er auf der 2 recht rasch ein weiteres Birdie, verabsäumt es aber gleich nachzusetzen und muss auf der 5 sogar noch einen Schlag abgeben. Mit der 69 (-3) cuttet er zwar ohne jegliche Probleme im vorderen Mittelfeld, als 22. wird er am Wochenende aber mehr Birdies benötigen um in der absoluten Spitzenregion mitreden zu können.

“Es war wieder voll okay von allem her heute. Ich bin zum Schluss hin etwas müde geworden, aber ich hatte meinen Coach Oliver dabei, der mich auf die richtigen Sachen aufmerksam gemacht hat und ich hab dann gut gegrinded. Der Start war mit Zweiputt-Birdie auf der 10, einem gestopften Viermeterputt auf der 12 und einem gelochten Sechsmeterputt auf der 13 natürlich perfekt”, fasst Martin Wiegele die 2. Runde zusammen.

Ebenfalls sicher

Matthias Schwab findet wie Martin Wiegele mit schnellen Birdies gut in den Tag, muss danach allerdings ausgerechnet am Par 5, der 4 das erste Bogey einstecken. Mit weiterem roten Eintrag auf der 6 kommt er aber bei 2 unter Par auf der zweiten Platzhälfte an und schraubt auf der 10 sein Tagesergebnis noch tiefer in den Minusbereich.

In Folge geht allerdings der Vortrieb etwas verloren und der Neo-Pro reiht etliche Pars aneinander. Erst kurz vor Schluss darf er sich auf der 17 über ein weiteres Birdie freuen, beschließ die Runde jedoch mit einem Par 3 Bogey auf der 18 und notiert so zum bereits zweiten Mal die 69 (-3), die ihm vor dem Wochenende Rang 27 einbringt.

Verpatzter Freitag

Manuel Trappel ist auf den Backnine klar zu farbenfroh unterwegs. Der Vorarlberger notiert auf der zweiten Platzhälfte bei drei Bogeys nur ein Birdie und benötigt auf den ersten Neun zwingend Zählbares um den Cut nicht zu verpassen. Das Vorhaben soll aber nicht aufgehen, denn außer zwei Bogeys wandert nichts weiter als Pars auf die Scorecard. Nach der 76 (+4) verpasst der Vorarlberger den Cut in der tschechischen Hauptstadt als in etwa 103. deutlich.

Jürgen Maurer häuft am Freitag viele Fehler an und wird schlussendlich sogar disqualifiziert. Rhys Enoch (WAL) geht nach der 67 (-5) und bei gesamt 12 unter Par als Führender ins Wochenende.

