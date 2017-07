Vielversprechend

PRAGUE CHALLENGE – 3. RUNDE: Martin Wiegele spielt sich am Moving Day mit der 68 bis unter die Top 10 und geht aus vielversprechender Position auf die letzte Runde. Matthias Schwab findet am Samstag im Prague City Golf keinen Rhythmus und rasselt mit der weit zurück.

Martin Wiegele geht nach Runden von 68 (-4) und 69 (-3) Schlägen aus dem erweiterten Verfolgerfeld ins Wochenende und könnte die Lücke nach vor am Samstag mit einem guten Auftritt deutlich verringern. Genau das gelingt dem Routinier dann am Moving Day auch. Gleich der Start lässt sich mit einem Birdie auf der 1 gut an, ehe Martin mit zwei Bogeys unangenehm abzudriften droht.

Der Steirer fängt sich aber rasch und taucht mit einem Birdietriplepack noch vor dem Turn deutlich in den roten Bereich ab. Auch auf der zweiten Platzhälfte hat er sein Visier richtig gut eingestellt und marschiert mit zwei Par 5 Birdies erstmals sogar unter die Top 10.

Die restliche Runde spult er unaufgeregt ab und unterschreibt so schlussendlich die 68 (-4), die dem Erzherzog Johann Pro mit in etwa Rang 10 eine richtig gute vielversprechende Verfolgerposition beschert.

Verkorkster Samstag

Komplett konträr zu Martin Wiegele ergeht es dem zweiten Österreicher im tschechischen Weekend. Matthias Schwab läuft die gesamten Frontnine über einem Erfolgserlebnis hinterher und büßt so bereits einige Ränge ein. Erst nach dem Turn wirkt es mit einem Par 5 Birdie auf der 10, als könne der Neo-Pro noch auf die Überholspur abbiegen, ehe es ihn richtig unangenehm erwischt.

Der Absolvent der Vanderbilt University tritt sich auf der 12 ein Triplebogey ein und packt auf der 15 noch ein weiteres Bogey drauf. Ein abschließendes Par 3 Birdie kann so gerade einmal den Sturz etwas abfedern. Den Finaltag nimmt er nach der 74 (+2) nur vom 52. Platz aus in Angriff.

>> Leaderboard Prague Challenge