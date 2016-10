Noch dabei

RAS AL KHAIMAH – 3. RUNDE: Martin Wiegele kann am Moving Day zwar nicht mehr an die starken ersten Runden anschließen, bleibt im Al Hamra GC mit der 71 aber in Schlagdistanz zum benötigten Spitzenplatz.

Richtig fulminant startete Martin Wiegele am Mittwoch mit der fehlerlosen 66 (-6) in seine allerletzte Chance sich das volle Spielrecht für kommende Saison noch auf der Challenge Tour zu sichern. Am Donnerstag benötigte der Routinier dann zwar um drei Schläge mehr, mit der 69 (-3) geht er aber immerhin als 5. und somit als einer der ersten Verfolger in den Moving Day.

Auch dieser lässt sich mit zwei Birdies auf den ersten drei Bahnen nahezu perfekt an, ehe es sich im Spiel des Steirers auch der Fehlerteufel etwas gemütlich macht. Im Wechselspiel mit Bogeys und weiterem Birdie geht es dann auf den nächsten Löchern weiter, was auf der 10 sogar im zwischenzeitlichen Ausgleich auf Level Par mündet. Auf der 13 aber findet der Erzherzog-Johann Pro dann noch einen roten Eintrag und schafft es das zartrosa Ergebnis bis zum Ende zu verwalten.

Mit der 71 (-1) fällt Martin Wiegele zwar erstmals in dieser Woche aus den Top 10 und geht nur als 15. in den Finaltag, die Spitzenränge hat erjedoch nach wie vor breit vor sich aufgefächert. Am finalen Samstag muss er sich nun aber wieder steigern um das benötigte Topresultat einzufahren. Ein 10. Rang würde ihm zumindestens die Top 80 der Order of Merit sichern, was ihm für kommendes Jahr ein volles Spielrecht garantiert. Mit einem 2. Rang könnte er sich sogar noch ins große Finale der besten 46 der Jahreswertung spielen, dazu fehlen aber bereits fünf Schläge.

Marcus Kinhult (SWE) geht nach der 65 (-7) und bei gesamt 16 unter Par als Führender in den Finaltag.

