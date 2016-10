Letzte Chance vertan

RAS AL KHAIMAH – FINAL: Martin Wiegele vergibt im Al Hamra GC mit einer durchwachsenen Schlussrunde die Chance sich das volle Spielrecht für kommende Saison noch auf der Tour zu sichern und muss nun auf die Tourschool hoffen.

Martin Wiegele kann in diesem Jahr nicht für ein Déja-vu der letzten Saison sorgen. Auch damals zitterte er bis zu seinem letzten Turnier der Saison, den Foshan Open, um das volle Spielrecht für heuer, machte dann mit einer starken Platzierung aber endgültig alles klar. Diesmal ist das Event der letzten Chance die Ras Al Khaimah und drei Runden lang sieht es auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten für den Routinier sehr gut aus.

Der Steirer startete mit einer fehlerfreien 66 (-6) und positionierte sich damit als erster Verfolger. Zwar konnte er am Donnerstag nicht mehr ganz an die starke Eröffnungsrunde anschließen, mit der 69 (-3) blieb er aber vorne dran. Richtig in den Rhythmus des Mittwochs findet er aber das gesamte Turnier über nicht mehr, wie auch die 71 (-1) am Freitag beweist. Als 15. reißt er zwar erstmals etwas von der Spitzengruppe ab, hat aber immer noch die Chance auf das benötigte Top 10 Ergebnis.

Martin würde in etwa Rang 10 brauchen um sich unter die Top 80 der Order of Merit nach vorne zu spielen, was mit einer starken Schlussrunde sicherlich noch machbar wäre. Doch es kommt ganz anders. Schon zu Beginn der Runde will in Martins Spiel nicht viel gelingen und er häuft mit zwei Bogeys auf den ersten Bahnen rasch Fehler an. Zwar bessert er diese mit einem Doppelschlag schnell aus, fällt noch vor dem Turn aber erneut zurück.

Letzte Hoffnung: Tourschool

Auch auf den Backnine will nicht viel zusammenlaufen, wie zwei weitere Fehler unterstreichen. Selbst auf ein letztes kurzes Aufbäumen folgen postwendend weitere Schlagverluste. Schlussendlich steht Martin Wiegele nur mit der 76 (+4) beim Recording und rutscht so noch bis auf Rang 51 im Klassement zurück. Damit verpasst er es, sich in der zähen Saison das volle Spielrecht für kommendes Jahr noch auf der Challenge Tour zu holen.

Die letzte Chance für den Erzherzog-Johann Pro ist nun die Tourschool. Er hat jedoch den Bonus als ehemaliger European Tour Sieger erst auf der Final Stage einsteigen zu müssen. Auch heuer geht die letzte Stufe wieder im PGA Catalunya Resort von Spanien über die Bühne, wo ab 12. November über sechs Runden lang die Tickets für European und Challenge Tour ausgespielt werden.

