The one and only

TOURSCHOOL STAGE 1B – FINAL: Felix Schulz schafft als einziger Österreicher im GC Schloß Ebreichsdorf den Aufstieg und verhindert so beim Heimspiel der Tourschool einen rot-weiß-roten Totalausfall.

Felix Schulz steigt in seiner ersten Profisaison als einziger Österreicher im Bezirk Baden in die Zwischenrunde auf. Der 24-jährige ließ sich in dieser Woche von den zahlreichen Wetterkapriolen – gleich drei Mal musste eine Runde am darauffolgenden Spieltag beendet werden – nicht aus der Ruhe bringen und verhindert so aus österreichischer Sicht einen Totalausfall.

Der Grazer notierte zum Auftakt die 69 (-1) und startete so bereits im roten Bereich. Ab Mittwoch wurde die 4 dann auf ein 335 Meter langes Par 4 verkürzt, weshalb der Platz an den nächsten drei Runden nur noch als Par 69 gespielt wurde. Doch selbst richtig tiefer Boden im ehemaligen Sumpfgebiet brachte den Steirer nicht aus der Ruhe, wie eine 66 (-3) zeigte. Nachdem er dann auch am Donnerstag noch die 67 (-2) zum Recording brachte, ging er mit der besten Ausgangslage aller Österreicher auf die letzte Runde.

Dort zeigt er dann, dass er seine Nerven durchaus im Griff hat. Zwar muss er gleich am Dogleg der 1 ein Bogey notieren, dreht die Runde mit zwei Birdies aber schon zur Halbzeit in den roten Bereich. Auch nach dem Turn agiert er richtig nervenstark und hält sein Score mit einem weiteren Bogey sowie einem Birdie gut zusammen. Mit der 68 (-1) schafft er so schließlich bei gesamt 7 unter Par und als geteilter 9. locker den Aufstieg der besten 18 und Schlaggleichen.

“Der Platz war an den ersten beiden Tagen noch richtig nass und auch der Wind war noch deutlich spürbar. Heute war es eigentlich wieder ganz okay zu spielen. Ich hab in dieser Woche sehr konservativ gespielt und versucht keine großen Fehler zu machen. Auch das Putten hat relativ gut funktioniert”, so Felix’ erste Worte nach der Runde.

Tendenz fallend

Schafften letztes Jahr mit Leo Astl, Jürgen Maurer und Christoph Körbler noch drei heimische Professionals den Sprung in die Zwischenrunde, zieht dieses Jahr lediglich ein einziger Spieler in die 2nd Stage ein, da neben den drei bereits genannten mit Michael Ludwig, Bernard Neumayer, Rene Gruber, Robin Goger, Alois Kluibenschädl und dem disqualifizierten Amateur Oliver Rath sowie Kurt Mayr nach Aufgabe gleich zehn rot-weiß-rote Spieler den Aufstieg verpassen.

Golf-Österreich hat aber in Bogogna in zwei Wochen noch sechs weitere Eisen im Feuer, die die Aufstiegsquote durchaus noch heben könnten. Bereits letzte Woche gab es aus heimischer Sicht in Fleesensee eine Nullnummer, weswegen Felix Schulz derzeit der einzige Akteur der Alpenrepublik ist, der den Aufstieg bereits sicher hat. In der 2nd Stage steigen dann noch zusätzlich einige Spieler ein.

Die Tourschool wird auch heuer wieder über drei Stationen gespielt, wobei zumindestens der Einzug in die Final Stage gelingen muss um sich eine brauchbare Kategorie für die Challenge Tour sichern zu können. Um ernsthaft um die European Tour Tickets mitreden zu können, muss auf jeden Fall der Cut beim finalen Sechs-Tage Marathon im Lumine GC von Tarragona in Spanien im November geschafft werden.

