Vielversprechend

ABU DHABI CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger startet im Abu Dhabi GC nach seiner sechswöchgigen Pause mit einer 68 durchaus vielversprechend in seine neue Saison.

Bernd Wiesberger präsentiert sich bei seiner allerersten Runde im neuen Jahr bereits voll auf Höhe des Geschehens. Im Vorfeld des Desert Swings klang es aus Bernds Mund noch leicht verhalten, da er sich selbst wohl noch nicht sicher sein konnte ob in der frühen Phase der Saison und nach der mehrwöchiger Pause wirklich schon alle Aspekte seines Spiels voll auf Schiene sind.

Nach den ersten 18 Bahnen im Jahr 2017 scheint die Standortbestimmung aber durchaus efolgreich abgeschlossen zu sein. Mit später Startzeit verpasst der Oberwarter zwar noch ein frühes Par 5 Birdie, holt den kleinen Makel aber postwendend am schwersten Loch eindrucksvoll nach und taucht so rasch in den roten Bereich ab. Auch der erste Fehler bremst den Tatendrang nicht ein, wie er mit zwei Birdies kurz vor dem Turn untermauert.

Sicher im Spiel

Angespornt vom kleinen Zwischensprint nimmt er nach kurzer schöpferischer Pause auf der 11 das nächste Erfolgserlebnis mit und marschiert in Folge souverän über den Platz. Nur selten stellt er sich selbst vor Probleme, was in einem regelrechten Parlauf mündet. Erst auf der 17 muss er kurz zaubern, besteht die Up & Down Prüfung mit gestopftem 3,5 Meter Putt aber mit Bravour.

Ein abschließendes Birdie nach weiterem starkem Putt pusht das Selbstvertrauen dann noch ein bisschen weiter nach oben und Bernd verschafft sich mit der 68 (-4) und auf Rang 9 eine richtig gute Ausgangslage für den restlichen Turnierverlauf. Die Bestmarke setzt Henrik Stenson (SWE). Der Champion Golfer of the Year notiert zum Auftakt die 64 (-2) und führt mit zwei Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger das Feld an.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Abu Dhabi Championship.