Reelle Chancen

ABU DHABI CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger geht im Abu Dhabi GC nach der fehlerlosen 68 und als geteilter 4. mit reellen Siegchancen in den Finaltag.

Viel solider als Bernd Wiesberger in dieser Woche kann man eine Saison kaum beginnen. Der Oberwarter fand nach seiner sechswöchigen Pause mit einer 68 (-4) richtig gut ins Turnier und räumte sich nach der 69 (-3) am Freitag durchaus auch die Möglichkeit auf ein Mitspracherecht bei der Titelvergabe ein. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein gelungener Moving Day um am Finaltag in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate richtig Druck auf die Spitze ausüben zu können.

Das Vorhaben soll am Samstag dann aufgehen, wenngleich der Start eher schleppend verläuft. Bernd verpasst einmal mehr ein frühes Par 5 Birdie auf der 2 und reiht gleich fünf Pars aneinander, die ihm zu dieser Zeit ein paar Ränge im Klassement kosten. Erst ab der 6 drückt der Burgenländer spürbar aufs Tempo und findet bis zum Turn gleich drei rote Einträge, die ihn bis in die absolute Spitzengruppe nach vorne spülen.

Chancen ausgelassen

Fast gelingt sogar kaum auf den Backnine angekommen das nächste Erfolgserlebnis, der Putter will am Par 5 aber nicht mitspielen und verweigert das vierte Birdie des Tages. In Folge gibt es doch einige Momente wo der Birdieschrei bereits auf den Lippen liegt, mit ausgelassenen Chancen aber einfach nicht raus will. Bezeichnend hierfür ist wohl die 16 wo er sich mit starkem Eisen eine richtig gute Möglichkeit auflegt, aus einem Meter den Ball aber am Loch vorbeischiebt.

Erst die 18 lässt dann doch noch einen Schlag springen, was die fehlerlose 68 (-4) perfekt macht. Mit Birdies an jedem Tag scheint das abschließende Par 5 zu Bernds absolutem Lieblingsloch zu avancieren. Bei gesamt 11 unter Par belegt Bernd vor der Finalrunde den geteilten 4. Rang und geht mit absolut intakten Siegchancen in den letzten Spieltag.

Form übernommen

Was man nach bislang drei gespielten Runden bereits sagen kann ist, dass Bernd die gute Form vom Jahresende eindeutig mit in die neue Saison nehmen konnte. Mit drei Runden in den 60ern, wobei er nach 54 gespielten Bahnen bisher lediglich zwei Bogeys notieren musste und der klar vorhandenen Chance auf den Sieg, scheint das Jahr 2017 so gut anzufangen wie bis dato noch keine Saison zuvor.

