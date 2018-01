Standortbestimmung

ABU DHABI CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Bernd Wiesberger läutet mit den Abu Dhabi Championship nun so richtig seine neue Saison ein und hofft im Abu Dhabi GC auf ein ähnlich gutes Abschneiden wie im letzten Jahr.

Bernd Wiesberger kommt nach seinem Auftritt beim EurAsia Cup schon mit etwas Wettkampfpraxis zum ersten echten Turnier seiner neuen European Tour Saison. Der abschließende Sieg im Einzel gegen Phachara Khongwatmai (THA) in Kuala Lumpur und der Sieg des europäischen Teams gegen Asien sollte dabei außerdem auch das Selbstvertrauen bereits etwas pushen, was der Oberwarter in Abu Dhabi versuchen wird bestmöglich in starke Auftritte umzumünzen.

Dennoch ist das erste reguläre Turnier für den Burgenländer zuallererst eine Standortbestimmung. Vor allem gegen Ende des letzten Jahres wirkte Österreichs Nummer 1 bereits sichtlich ausgebrannt, weswegen die längere Pause über Weihnachten und Neujahr mit Sicherheit gutgetan hat. Nach den drei Tagen Matchplay beim EurAsia Cup sollte auch der Flugrost nun bereits einigermaßen verschwunden sein.

Letztes Jahr jedenfalls fand Bernd in Abu Dhabi nahezu perfekt in die Saison. Bis fast zum Ende hin spielte er beim 3 Millionen Dollar Turnier um den Sieg mit und durfte sich schlussendlich über einen guten 4. Rang freuen, der so etwas wie der Auftakt zu einer Reihe Spitzenergebnisse war. Das Turnier jedenfalls ist auch heuer wieder enorm stark besetzt. Neben Titelverteidiger Tommy Fleetwood (ENG) stehen mit Olympia Sieger Justin Rose, Paul Casey, Matthew Fitzpatrick (alle ENG), Matt Kuchar, der Nummer 1 der Welt Dustin Johnson (beide USA) oder auch Rory McIlroy (NIR) und Henrik Stenson (SWE) absolute Hochkaräter in den Teeboxen.

Fokus auf Prävention

In der spielfreien Zeit hat Bernd an einigen kleinen Änderungen gearbeitet, den Fokus hauptsächlich aber auf die Verletzungsvorbeugung gelegt: “Ich habe an keinen großen Änderungen gefeilt sondern versucht mich gezielt im körperlichen und technischen Bereich zu verbessern. Ich bin schon sehr zufrieden mit dem Gefühl, dass ich über dem Ball habe. Es ist in der Off-Season immer das Ziel den Körper wieder soweit auf Vordermann zu bringen und sich auf eine Zeit voller Strapazen vorzubereiten.”

Ein starkes Abschneiden wäre für den Oberwarter auch bei einem Blick auf die Weltrangliste sehr wünschenswert. Während seiner Pause rutschte er um satte sieben Ränge ab und rangiert derzeit “nur” noch auf Platz 44. Auch in punkto Ryder Cup Qualifikation wird Bernd Wiesberger etliche Spitzenergebnisse benötigen um ein Wort mitreden zu können. Los geht’s für den Oberwarter in Abu Dhabi am Donnerstag um 09:15 MEZ auf der 1 im Flight mit Buddy Branden Grace (RSA) und Deutschlands Nummer 1 Martin Kaymer.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Abu Dhabi Championship.