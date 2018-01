Perfekte Lauerstellung

ABU DHABI CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger packt am Freitag im Abu Dhabi GC auf seine starke Auftaktrunde eine 68 drauf, geht damit in nahezu perfekter Lauerstellung ins Wochenende und sorgt dazu noch für seinen tiefsten Start seit seinem Sieg bei den Shenzhen International.

Es ist unübersehbar, dass die Pause über Weihnachten und Neujahr Bernd Wiesberger sichtlich gutgetan hat. Schon am ersten Spieltag präsentierte sich Österreichs Nummer 1 wieder voller Tatendrang und hochmotiviert, was sich auch im Ergebnis mit einer sehenswerten 67 (-5) wiederspiegelte. Mit lediglich einem einzigen Schlag Rückstand startet der Burgenländer so in die zweite Runde und legt auch am Freitag los wie die sprichwörtliche Feuerwehr.

Zwar verpasst er es gleich das Par 5, der 10 zum ersten Erfolgserlebnis auszunützen, mit zwei darauffolgenden Birdies macht er den kleinen Makel aber sofort wett und bleibt dank des abermals schnellen Starts ganz vorne dran. Zwar geht sich auf der 14 dann nur ein Bogey aus, die Nummer 44 der Welt bleibt aber ruhig und kaschiert mit einem Birdie am Par 5, der 18 den Fehler noch vor dem Wechsel auf die Frontnine.

Starke Phase

Der rote Eintrag kurz vor dem Turn ist es auch, der den Birdiemotor des Oberwarters endgültig auf Touren bringt. Zwar geht sich, anders als am Vortag, auf der 1 kein weiterer Schlaggewinn aus, von der 2 (Par 5) weg setzt er aber zu einem sehenswerten Zwischensprint an und krallt sich – auch dank zeitweiser starker Performance auf den Grüns – gleich drei Birdies in Folge, was ihn zu dieser Zeit sogar in die geteilte Führung bringt.

Danach allerdings wird es in Bernd Wiesbergers Spiel etwas wackelig. Die 5 stellt ihn noch vor keine allzu großen Probleme, mit verschobenem Parputt geht sich auf der 6 aber nur das Bogey aus und auch auf der 7 (Par 3) muss sich Bernd zu einem Par scramblen, nachdem er das riesige Grün mit dem Abschlag knapp verfehlt. Auch am letzten Par 5 und auf der 9 sind die Annäherungen eher suboptimal, weshalb er sich auf beiden Bahnen mit dem Par zufrieden geben muss.

Mit der 68 (-4) aber packt Bernd auf die starke Eröffnungsrunde einen weiteren knallroten Auftritt drauf und geht so als 6. in nahezu perfekter Lauerstellung ins Wochenende. Mit dem Gesamtscore von 9 unter Par sorgt der vierfache European Tour Sieger auch für seinen tiefsten Start seit den Shenzhen International. Damals rangierte er sogar bei 12 unter Par und konnte am Ende als Sieger vom Platz gehen.

“Wegen des schlechten Endes der Runde bin ich definitiv nicht zu 100 % zufrieden heute. Zumindestens gibt es immer noch Raum nach oben für mich. Ich hab nach der Runde heute an den kleinen Mankos im Spiel gefeilt und freue mich auf mein erstes Wochenende des neuen European Tour Jahres”, gibt sich Bernd nach der Runde betont selbstkritisch. Thomas Pieters (BEL) ist am Freitag mit früher Startzeit nicht zu halten. Der großgewachsene Belgier feuert eine 65 (-7) auf den Wüstenrasen und führt damit bei gesamt 12 unter Par.

