Etwas abgerutscht

ABU DHABI CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger verliert bei durchgehend tiefen Scores am Moving Day trotz eines Blitzstarts etwas den Anschluss und nimmt nach der 69 die letzte Runde nur von knapp außerhalb der Top 10 in Angriff.

Bernd Wiesberger präsentierte sich an den ersten beiden Spieltagen bei seinem ersten regulären European Tour Event der neuen Saison von seiner besten Seite und startet mit lediglich drei Schlägen Rückstand auf Halbzeit-Leader Thomas Pieters (BEL) ins Wochenende. Am Moving Day spielt er dazu noch dank Rory McIlroy (NIR) in einem der wohl am meistverfolgten Flights des Tages und stiehlt zu Beginn dem Publikumsliebling mit einem Birdie auf der 1 gleich einmal etwas die Show.

Nachdem dann auch auf der 2 (Par 5) das Birdie kein Problem darstellt, ist der Blitzstart einmal mehr in dieser Woche – schon auf den ersten beiden Runden sammelte der Oberwarter frühe Erfolgserlebnisse auf – Gewissheit. Danach allerdings ebbt der Schwung etwas ab und Bernd muss sich bis zur 6 gedulden, ehe Birdie Nummer 3 mit gelochtem Viermeterputt auf die Habenseite wandert.

Vergebene Chance als Momentumkiller

Bernd verpasst es danach am zweiten Par 5 der Frontnine das Birdie mitzunehmen, legt nach dem Turn auf der 10 (Par 5) aber eine fantastische Grünattacke bis auf zwei Meter zur Fahne. Mit dem Eagle könnte er sich bis auf einen Schlag an die Spitze heranspielen, schiebt den Putt aber am Loch vorbei. Zwar stellt das Birdie kein Problem dar, die vergebene Chance läutet aber eine eher rumpelige Phase in Bernd Wiesbergers dritter Runde ein.

So hat er zwar auf der 12 noch Pech, dass der Birdieputt an der Lochkante hängenbleibt, nach weggebügeltem Drive erreicht er auf der 13 aber erst mit dem dritten Schlag das Grün und nachdem der Zehnmeterputt zum Par nicht fallen will, ist das erste Bogey des Tages perfekt. Des Schlechten noch nicht genug muss er auf der 16 noch einen weiteren Fehler eintragen und rutscht damit endgültig aus den Top 10.

Noch einiges zu holen

Zumindestens beendet die Nummer 44 der Welt die Runde standesgemäß mit einem Par 5 Birdie auf der 18, wobei er sogar noch eine weitere Eaglemöglichkeit am Putter hat. Schließlich marschiert er mit der 69 (-3) über die Ziellinie und wahrt so noch klar die Chance gleich bei seinem ersten Turnier des Jahres ordentlich anzuschreiben. Der Sieg dürfte bei bereits fünf Schlägen Rückstand auf Thomas Pieters (67) und Ross Fisher (ENG) (65) zwar nur noch schwer zu erreichen sein, die Top 10 hat er als geteilter 12. aber klar vor sich aufgereiht.

Um die Weiterreise nach Dubai mit einem Topergebnis antreten zu können, wird Österreichs Golfaushängeschild aber die Fehlerquote etwas minimieren müssen. Mit der Birdieausbeute kann sich Bernd in dieser Woche durchaus zufrieden zeigen, allein die Bogeys muss er auf der Scorecard etwas zurückschrauben. Auch herausgespielte Chancen, wie etwa der Putt zum Eagle auf der 10, wird er eiskalt verwerten müssen um bei den ultratiefen Scores Plätze gutmachen zu können.

“Das waren heute bestimmt nicht die Backnine die ich gebraucht hätte um vorne dranbleiben zu können. Die zwei Bogeys dürfen mit Wedges in der Hand einfach nicht passieren. Ich brauche morgen noch eine starke Runde, denke aber, dass der Abu Dhabi GC noch eine für mich übrig hat”, fasst Bernd seinen Moving Day sichtlich enttäuscht zusammen.

>> Leaderboard Abu Dhabi Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Abu Dhabi Championship.