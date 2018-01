Gelungene Wüstenarbeit

DUBAI DESERT CLASSIC – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger legt im Emirates GC mit der 67 eine durchaus gelungene erste Runde hin und liegt damit bei den ultratiefen Auftaktscores in recht vielversprechender Verfolgerrolle.

Bernd Wiesberger zeigt am Donnerstag die meiste Zeit über warum der Emirates GC zu einer seiner absoluten Lieblingswiesen gehört. Schon der Start gelingt dem Oberwarter mit zwei schnellen Birdies auf der 2 und dem Par 5, der 3 nach Maß, was ihn rasch in die richtige Region nach vor marschieren lässt.

Zwar kommt der Birdiemotor danach kurzfristig ins Stocken und Bernd muss am Par 4, der 6 sogar einen Schlag wieder abgeben, nachdem er auf der 7 (Par 3) und der 8 aber das Visier wieder richtig scharf gestellt hat und sofort einen perfekten Konter setzt, kommt er bei einem recht angenehmen Zwischenergebnis von 3 unter Par auf die etwas scorefreundlicheren Backnine.

Erneut stark gekontert

Dass er klar vorhat die Lücke auf die Spitze – Jamie Donaldson (WAL) feuert bei den perfekte Bedingungen zum Auftakt eine 62 (-10) auf den Rasen – nicht zu groß werden zu lassen, macht er schon am Par 5, der 10 mit seinem bereits fünften Birdie des Tages eindrucksvoll klar.

Erst die 13 bremst die Euphorie kurzzeitig spürbar ein, denn anstatt noch weiter an die Spitzengruppe aufschließen zu können, fällt er mit einem Par 5 Bogey sogar um etliche Ränge zurück. Doch wie schon auf den Frontnine sitzt auch auf den zweiten Neun der Konter nach einem Schlagverlust perfekt. Bernd locht am Par 4 seinen bereits sechsten Birdieputt und bleibt so dem tiefroten Bereich treu.

Fast schnürt er sogar erneut einen Doppelpack, der Chip am Par 3, der 15 prallt aber vom Flagstick ab und bleibt neben dem Loch liegen. Auf der 16 zeigt er sich dann mit der Annäherung überhaupt nicht zufrieden, obwohl das Eisen knapp vier Meter neben der Fahne zum Stehen kommmt. Das Minibreak danach liest er perfekt und geht so auf 5 unter Par.

Zähes Finish

Die Angrifflust am kurzen Par 4, der 17 nach etwas zu kurzem Drive und zu langem Chip wird dann nicht belohnt und auch das abschließende Par 5 lässt keinen Schlag mehr springen, nachdem der Birdieputt neben dem Loch liegen bleibt. Mit der 67 (-5) aber startet Bernd Wiesberger durchaus gut und liegt als 15. sogar in vielversprechender Verfolgerposition.

“Ich kann mich nicht erinnern wann sich eine 67 zum letzten Mal so enttäuschend angefühlt hat. Ich hab recht passables Golf gespielt, aber irgendwie wollte es einfach kein richtig tiefer Score heute werden. Bei den niedrigen Scores muss ich ab jetzt den Birdietakt etwas erhöhen”, zeigt sich Bernd trotz der knallroten Runde sichtlich zerknirscht.

>> Leaderboard Dubai Desert Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von den Dubai Desert Classic.