Starker Auftritt

FIJI INTERNATIONAL – 1. RUNDE: Lukas Nemecz legt im Natadola Bay GC mit der 70 einen durchaus gelungenen Auftakt hin und reiht sich bei dem von European und Australasia ko-sanktionierten Turnier in Verfolgerposition ein.

Lukas Nemecz scheint sich nach dem verpatzten Abstecher auf die Challenge Tour in der letzten Woche in Kasachstan auf den Fidschi Inseln wieder gefangen zu haben. Der European Tour Rookie zeigt, dass er den Jetlag von 10 Stunden zu Österreich gut wegsteckt und findet mit konzentrierten und sicheren Spiel auf den Backnine schnell den richtigen Rhythmus.

Kurz vor dem Wechsel auf die vordere Platzhälfte kann er auf der 17 (Par 5) auch das erste Birdie notieren, erst auf den Frontnine wird es dann zusehends farbenfroher. So muss er schon auf der 1 sein Tagesergebnis wieder auf den Ausgangspunkt zurückstellen, taucht kurz darauf aber erneut in den Minusbereich ab, nur um eben diesen ausgerechnet am Par 5, der 5 wieder zu verlassen.

Fast trotzig nimmt er aber auf der nächsten langen Bahn gleich darauf das nächste Birdie mit und kann der Runde sogar auf der 9 mit weiterem Birdie noch ein gelungenes Ende verpassen. Mit der 70 (-2) findet Lukas Nemecz zum Auftakt mit später Startzeit durchaus gut in das mit 1,5 Millionen Euro dotierte Turnier und geht als 21. in den zweiten Spieltag.

“Es geht mit sehr gut hier. Der Platz ist richtig gut und mit dem Wind sehr interessant zu spielen. Ich hatte wieder ein sehr gutes langes Spiel und hab auch etwas besser geputtet. Insofern war das ein guter Start und morgen sollte die frühe Startzeit auch ganz okay sein”, so Lukas Nemecz nach der Auftaktrunde.

Für Lukas wäre es enorm wichtig, könnte er das angeschlagene Tempo bis zum Ende konstant durchhalten. Der Rookie kämpft noch um die Tourcard für kommendes Jahr, mit einem starken Ergebnis würde er einen großen Schritt zur Absicherung des Spielrechts machen. Die Führung sichert sich Anthony Houston (AUS), der die 65 (-7) zum Recording bringt.

