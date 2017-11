Euro-Stars schließen auf

HONG KONG OPEN – 3. RUNDE: Rafa Cabrera-Bello und Tommy Fleetwood ziehen dem seit Donnerstag führenden Inder S.S.P. Chawrasia am Moving Day gehörig die Daumenschrauben an.

Aus der One-Man Show von S.S.P. Chawrasia wird am dritten Spieltag der Hong Kong Open endgültig eine enge Kiste. Ein dicht gedrängtes Leaderboard mit 7 Spielern innerhalb von drei Schlägen zur Spitze verspricht einen spannenden Finaltag beim Season Opener 2017/2018 der European- und Asian Tour.

Vor allem der frisch gebackene Race to Dubai-Champion Tommy Fleetwood sowie Rafa Cabrera-Bello raffen sich zu tiefen Runden am engen Parklandkurs von Fanling auf. Selbst mit kaltem Putter scort Fleetwood die 66 (-4) und krönt seine Runde mit dem Eagle am Par 4 der 10. Damit marschiert der Engländer auf Platz 4 bei 8 unter Par vor, nur zwei Schläge hinter dem Führenden.

Der Tagesbeste am Samstag ist jedoch der Spanier Rafa Cabrera-Bello, der mit Eagle an der 10 und 6 Birdies die 64 zusammenstoppelt und bei 9 unter Par bis auf einen Schlag an Chawrasia herankommt. Den zweiten Platz teilt er sich mit dem Australier Wade Ormsby, der eine fehlerlose 65 hinbekommt. Ein starke Leistung zeigt auch der Belgier Thomas Detry. Der Kollege von Matthias Schwab aus Amateurtagen reiht sich trotz geringem Erfolg auf den Grüns dank der 66 am geteilten 4. Platz ein.

Chawrasia zeigt erstmals Schwächen im langen Spiel, blockt zu viele Drives rechts weg und kann auch mit dem Wedges nicht mehr wie an den Vortagen zaubern. Birdies auf den beiden Par 5 des Platzes bleiben die einzige Ausbeute. Die 69 (-1) reicht gerade noch um hauchdünn bei 10 unter Par die Führung zu verteidigen.

