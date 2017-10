Zwiespältiger Move

ITALIAN OPEN – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger verliert am Samstag im Parco Reale di Monza vor allem zu Beginn den Drive des Vortages, kämpft sich in Folge zwar wieder zurück, büßt aber einmal mehr an einem Moving Day viele Ränge ein.

Bernd Wiesberger und die dritten Runden werden in dieser Saison keine wirklich dicken Freunde mehr werden. Bereits einige Male startete er heuer aus aussichtsreicher Position in ein Wochenende, rutschte dann aber am dritten Spieltag mit durchwachsenen Leistungen des Öfteren weit am Leaderboard nach hinten.

Auch in Italien setzt sich die Serie der schwarzen Samstage weiter fort. Dabei hatte es, beim auf 7 Millionen Euro aufgewerteten Rolex Series Event, vor allem am Freitag den Anschein, als würde der Burgenländer wieder zu alter Stärke zurückfinden. Allen voran die Eisen – seine klar schärfste Waffe – hatte er auf der zweiten Runde nahezu perfekt im Griff und legte sich immer wieder Birdiechancen auf.

Horrorstart

Über Nacht aber scheint sich die wiedergefundene Sicherheit aber sprichwörtlich in Luft aufgelöst zu haben, denn gleich zu Beginn erwischt es den Oberwarter in Mailand richtig schlimm. Zunächst verpasst er am Eröffnungs-Par 5 ein schnelles Birdie und schlittert dann mit gleich drei Bogeys in Folge in einen rabenschwarzen Hattrick, der ihn ungebremst im Klassement nach unten fallen lässt.

Danach stabilisiert die Nummer 36 der Welt zwar sein Spiel, mehr als Pars will aber lange Zeit einfach nicht gelingen. Erst das Par 5, der 14 durchbricht dann endlich den Birdiebann und lässt den ersten roten Eintrag springen. Das spornt Bernd auch sichtlich an, lässt er doch gleich am Par 4 danach das nächste Vögelchen zwitschern.

Gefühl zurückgeholt

Nachdem dann auf der 17 das dritte Birdie gelingt, stellt die Nummer 10 im Race to Dubai sein Tagesergebnis sogar wieder auf Anfang. Mit der 71 (Par) kann Bernd schließlich wohl eine zwiespältige Bilanz des dritten Spieltages ziehen. Auf der einen Seite konnte er sich gut zurückkämpfen, andererseits büßt er aber einmal mehr an einem Moving Day etliche Ränge ein und geht nur als 43. auf die letzte Runde. Nach den späten Birdies sollte aber zumindestens das gute Gefühl wieder zurückgekehrt sein.

>> Leaderboard Italian Open