Bestes Nervenkostüm

JOBURG OPEN 2017 – FINAL: Beim verregneten 54 Loch-Sprint von Johannesburg münzt Darren Fichardt all seine Routine und gute Nerven zum 5. European Toursieg um.

Dass ein 5. European Tour-Sieg leichter einzufahren ist als ein Allererster, das müssen Paul Waring, Stuart Manley und Jacques Kruyswijk am Schlusstag der Joburg Open schmerzlich zur Kenntnis nehmen. Der 41-jährige Südafrikaner wirft im entscheidenden Moment all seine Routine in die Waagschale um am Ende mit der 68 bei 15 unter Par hauchdünn das bessere Ende für sich zu haben.

Bei dem nach zahlreichen Regenpausen auf 54 Loch verkürzten Turnier im Johannesburg & Kensington GC etablierte sich der Sunshine Tour-Spieler Jacques Kruyswijk zur Halbzeit als heißeste Aktie auf den Titel, den schon in den vergangenen Jahren zumeist Südafrikaner einfahren konnten. Mit Doppelbogey an der 14. Bahn machte er jedoch wieder den Platz an der Spitze frei für seinen erfahrenen Landsmann Darren Fichardt.

Neue Konkurrenz erwuchs dem 41-jährigen Südafrikaner jedoch durch die beiden noch sieglosen Briten Stuart Manley und Paul Waring, die im entscheidenden Moment jedoch nicht zusetzen konnten. Fichardt hätte am kurzen vorletzten Loch nach verzogenem Holz 3 vom Tee und dem Bogey sogar noch die Tür einen Spalt weit aufgemacht, sichert sich jedoch mit Chip-Putt-Birdie am abschließenden Par 5 doch noch bei 15 unter Par den Heimsieg. Paul Waring und Stuart Manley müssen somit als geteilte Zweite weiter auf den Premierensieg warten, sichern sich aber immerhin gemeinsam mit Fichardt ein Ticket für die Open Championship.

