Junge Wilde – Alte Hasen

LYONESS OPEN 2017 – 1. UPDATE: Sepp Straka und Matthias Schwab matchen sich mit Miguel-Angel Jimenez und Markus Brier; Bernd Wiesberger möchte da ebenfalls in Atzenbrugg mitmischen.

Keiner der Namen ist neu in Atzenbrugg, aber alle gemeinsam bilden sie bei der Lyoness Open 2017 einen prickelnden Mix, der den Fans gut munden könnte: Bernd Wiesberger wird auch heuer vom 8. bis 11. Juni den Main Act geben, gewürzt wird sein Antreten jedoch von einem besonderen Duell der Generationen. Matthias Schwab wird in Atzenbrugg sein Profi-Debüt geben, wo er bereits als 15-jähriger Amateur den Finaleinzug schaffte: “Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und freue mich auf die neue Herausforderung als Profi. Ich kann es kaum erwarten, bis das Turnier startet.“

Sepp Straka, der hier im Vorjahr sein erstes Turnier als Profi bestritt und danach über die US Tourschool in die Web.com Tour aufstieg, wird Schwab in der Fraktion der Jungen Wilden unterstützen.

Der eingeheiratete Wahlsteirer Miguel-Angel Jimenez wird einen Abstecher von der Champions Tour – wo er erst vergangenes Wochenende einen weiteren Sieg feierte – auf die European Tour machen und will sich nicht bloß mit Achtungserfolgen zufrieden geben: “Seit Österreich meine Heimat geworden ist, bin ich dem Club und allen, die dieses Turnier organisieren, sehr verbunden. Die österreichischen Golffans haben mich von Anfang an in ihr Herz geschlossen und daher wird diese Woche ganz speziell für mich werden.”

Mit Markus Brier ist ein ehemaliger European Tour-Heimchampion wieder am Start: “Ich freue mich schon riesig nach vier Jahren wieder bei den Lyoness Open mitspielen zu können. Nachdem ich nächstes Jahr auf der Senior Tour beginnen werde, sind die Lyoness Open für mich eine perfekte Möglichkeit, um zu sehen, wie gut mein Spiel momentan ist.”

Zwei Monate vor dem Turnierstart laufen die Vorbereitungen sowohl in Atzenbrugg wie auch beim Team rund um Ali Al Khaffaf und Niki Wiesberger auf Hochtouren – eine Fülle neuer, spektakulärer Ideen werden die Fans näher ans Spielgeschehen ranbringen.

Von den vielen neuen Inputs lässt das Golf Open Event-Team vorerst einmal soviel aus dem Sack: Während die Eltern die Golfstars auf ihrer Runde begleiten, werden Kinder inzwischen vom Team vom „Junior Golf Training Center“ unter der Leitung des namhaften Teaching Pros Martin Rentenberger und dem DCC betreut und können dabei auch gleich in den Golfsport reinschnuppern. An allen vier Tagen (8. bis 11. Juni) wird dieses Training angeboten, bei Voranmeldung unter der E-Mail-Adresse fwd@golfopenevent.com bekommt das Kind eine Akkreditierung und die Eltern freien Eintritt (für Samstag oder Sonntag).