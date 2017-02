Spitze in der Hitze?

MAYBANK CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Bernd Wiesberger rechnet sich in der Hitze von Malaysia im Saujana G & CC gute Chancen auf ein Topergebnis aus. Bereits im Jahr 2015 wurde der Burgenländer in Kuala Lumpur lediglich von Anirban Lahiri (IND) in die Schranken gewiesen.

Asien und Bernd Wiesberger waren in der Vergangenheit eine durchaus vielversprechende Kombination, was der Oberwarter schon bei einigen Glanzlichtern seiner bisherigen Karriere deutlich machte. Sein allererster Sieg auf der European Tour etwa gelang dem Longhitter im Jahr 2012 bei der Ballantine’s Championship. Auch danach mischte Österreichs Nummer 1 am asiatischen Kontinent immer wieder bei der Titelvergabe mit und sorgte so für weitere Karriere Highlights.

Vor zwei Jahren etwa krönte Bernd seinen fantastischen Saisonauftakt fast mit dem Sieg in Malaysia. Lediglich der Inder Anirban Lahiri schnappte der Nummer 38 der Welt mit unglaublichem Kurzspiel und sensationellen Putts am Ende noch knapp den Titel um einen einzigen Schlag weg. Bernd machte aber klar, dass ihm der malaysische Boden auf jeden Fall liegt, umso größer ist naturgemäß auch die Erwartungshaltung beim einzigen Österreicher im Feld.

“Ich konnte leider in Dubai nicht mein allerbestes Spiel abrufen, bin aber sehr zuversichtlich, dass es in der Hitze Kuala Lumpurs wieder viel besser laufen wird. In dieser Woche wäre es sehr ratsam auf den Fairways zu bleiben. Der Kurs heißt nicht umsonst Cobra Course”, spricht er vor allem die nicht ganz ungefährliche Tierwelt Malaysias an. Der Wetterbericht macht ebenfalls klar, worauf sich Bernd in dieser Spielwoche wird einstellen müssen. Heißschwüle 30 Grad Celsius mit allgegenwärtiger Gewittergefahr werden das Turnier wohl vom ersten Spieltag weg begleiten.

Die Konkurrenz kann sich auch in der malaysischen Hauptstadt sehen lassen. Neben Masters Gewinner Danny Willett, werden auch Abu Dhabi Sieger Tommy Fleetwood (beide ENG), Qatar Masters Champion Jeunghun Wang (KOR), Titelverteidger Marcus Fraser (AUS) oder auch Südafrikas Superstar Charl Schwartzel abschlagen. Bernd Wiesberger startet sein viertes Turnier in Folge am Donnerstag im Flight mit Kiradech Aphibarnrat (THA) und Carlos Pigem (ESP) um 01:00 MEZ auf der 10.





>> SKY überträgt Live und in HD von den Maybank Championship.