Gesunde Basis

MAYBANK CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger kann zum Auftakt im Saujana G & CC zwar nicht mit den ganz tiefen Scores mithalten, verschafft sich mit de 69 aber eine gesunde Basis für eine erfolgreiche Turnierwoche.

An den Tropenplatz Kuala Lumpurs hat Österreichs Nummer 1 wohl durchaus gute Erinnerungen. Vor zwei Jahren schnappte ihm lediglich Anirban Lahiri (IND) mit schier unglaublichen Putts noch knapp den Sieg weg, mit Rang 2 krönte der Burgenländer so nicht nur einen richtig guten Start in die Saison, sondern setzte sich außerdem für längere Zeit unter den Top 50 der Welt fest.

Mit dementsprechend hoher Erwartungshaltung nimmt Bernd Wiesberger das Turnier heiß-schwülen Malaysia in Angriff und weiß in der frühen Phase durchaus zu überzeugen. Nach konzentriertem Beginn findet er am Par 5, der 13 das erste Birdie und legt am Par 3, der 16 rasch weiter nach. Mit dem bereits dritten roten Eintrag auf der nächsten langen Bahn kommt er dann sogar bei 3 unter Par zum Turn, ehe er auf der Scorecard etwas farbenfroher zu Werke geht.

So muss er etwa auf den Frontnine ein Par 3 Bogey auf der 2 und einen weiteren Schlagverlust auf der 7 (Par 4) einstecken, kann diese aber jedesmal mit Par 5 Birdies sofort auskontern. Bei durchaus guten Scores am ersten Spieltag mischt er so mit der 69 (-3) zwar nicht im absoluten Spitzenfeld des Turniers mit, verschafft sich aber als geteilter 19. eine durchaus gute Ausgangslage für die kommenden Tage.

Traumrunde

Marc Warren (SCO) spielt sich am Donnerstag regelrecht in Trance. Der Schotte startet auf den Frontnine und kommt nach vier Birdies und einem Eagle schon bei 6 unter Par zum Turn. Auch auf der zweiten Platzhälfte hält er die Konzentration hoch und findet noch drei weitere rote Einträge, die die fehlerlose 63 (-9) perfekt machen. Mit der Traumrunde kann bislang noch niemand mithalten, was ihm derzeit die klare Führung einbringt.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Maybank Championship.