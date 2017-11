Wie gewonnen, so zerronnen

NEDBANK GOLF CHALLENGE – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger findet am Freitag im Gary Player CC zu keiner Zeit den Schwung des Vortages und rasselt mit einer rabenschwarzen 77 bis auf Rang 17 im Klassement zurück.

Als Spitzenreiter startete Bernd Wiesberger in den zweiten Spieltag, des mit 7,5 Millionen US-Dollar dotierten Rolex Series Events. Doch nur die ersten Bahnen erinnern einigermaßen an den starken Auftritt vom Donnerstag, denn von der 4 weg läuft beim Oberwarter am Freitag absolut überhaupt nichts mehr zusammen.

Bernd verzieht den Abschlag am Par 3, bunkert sich unangenehm ein und benötigt vom Sand sogar zwei Anläufe um aufs Grün zu kommen, was in einem Doppelbogey mündet und ihm früh den Platz an der Sonne kostet. Das verzogene Eisen vom Tee ist es auch, dass ihm spürbar die Sicherheit kostet, denn nach weiteren ungenauen Schlägen, die in zwei Bogeys münden, hält er nach sechs Bahnen schon bei 4 über Par und liegt so sogar im gesamten Turnier, trotz der 67 vom Vortag, nur noch im leicht geröteten Bereich.

Kurzes Aufflackern

Kurzzeitig hat es dann den Anschein, als könne er den Negativtrend stoppen. Doch selbst ein gelungenes Eisen inklusive gestopftem Bridieputt am Par 3, der 7 bringt die Sicherheit nicht wieder zurück, wie ein sofort darauffolgendes Bogey zeigt. Auch der Par 5 Doppelpack rund um den Turn lässt an diesem Tag nichts springen und nach weiteren Fehlern auf der 12 (Par 3) und der 14 (Par 5) werden endgültig leise Gedanken an die Katastrophenrunde 2015 – damals verließ Bernd nur mit der 81 wieder den Platz – wach.

Zu allem Überfluss muss die Nummer 37 der Welt dann auch noch Überstunden einlegen, nachdem kurz vor 15:30 MEZ eine Gewitterfront über die Anlage zieht und für eine Verzögerung sorgt. “Das ist so gar nicht mein Tag heute. Hoffentlich sorgt die Unterbrechung ein wenig für einen Momentumswechsel für meine letzten drei Bahnen”, hofft Bernd während der Pause den Resetknopf zu finden.

Hoffnung erfüllt

Ganze zweieinhalb Stunden müssen die Protagonisten dann in Südafrikas Spielerstadt Däumchendrehen, ehe endlich wieder Golf gespielt werden kann. Tatsächlich erfüllt sich dann Bernd Wiesbergers Hoffnung, denn nach starkem Eisen am Par 3, der 16 lässt er sich die Birdiechance nicht entgehen und holt sich zumindestens einen Schlag wieder zurück.

Nachdem er die Runde dann mit zwei abschließenden Pars zu Ende bringt, muss er sich aber mit der 77 (+5) zufrieden geben, was um satte zehn Schläge mehr ist, als noch zum Auftakt. Damit rasselt der Burgenländer auch von der alleinigen Führung bis auf Rang 17 zurück, hat aber immerhin lediglich einen Schlag Rückstand auf die Top 10.

Auch der ganz große Wurf scheint in dieser Woche noch keinesfalls abgefahren zu sein, denn der neue Leader Victor Dubuisson (FRA), am Freitag an der Seite des Österreichers unterwegs, führt derzeit nach der 70 (-2) bei gesamt 6 unter Par, was an den kommenden beiden Tagen mit Leistungen wie zum Auftakt noch locker aufzuholen wäre.

>> SKY überträgt Live und in HD von der Nedbank Golf Challenge.