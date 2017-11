Fernglas nötig

NEDBANK GOLF CHALLENGE – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger agiert bei scorefreundlicheren Verhältnissen am Moving Day zu fehleranfällig und sieht die Spitzenränge im Gary Player CC nach einem Doppelbogey auf der 18 nur noch mit dem Fernglas.

“Ich glaub nicht, dass ich und dieser Kurs noch irgendwann Freunde werden. Das war wieder eine schlechte Runde hier am Gary Player CC. Ich hoffe jetzt, dass ich morgen noch ein paar Birdies finde und dann heißt es so schnell wie möglich nach Dubai”, wirkt Bernd nach der 74 sichtlich frustriert.



Die ersten beiden Tage im Spiel von Bernd Wiesberger waren fast schon ein Spiegelbild der letzten Monate. Zum Auftakt noch mit der 67 (-5) und der damit verbundenen alleinigen Führung richtig stark unterwegs, schaute am Freitag einmal mehr in dieser Saison Mr. Hyde vorbei. Mit einer 77 (+5) benötigte der Burgenländer im unangenehmen Wind gleich satte zehn Schläge mehr als noch am ersten Spieltag, was ihn bis auf Rang 17 zurückreichte.

Der Moving Day präsentiert sich dann sichtlich scorefreundlicher, was auch der Österreicher rasch mit einem schnellen Par 5 Birdie auf der 2 auszunützen weiß. In Folge aber stagniert das Spiel etwas und die Nummer 37 der Welt muss auf der 7 – an den ersten beiden Spieltagen gelang am langen Par 3 noch jeweils ein Birdie – sogar den scoretechnischen Ausgleich einstecken.

Später Schock

Nachdem er rund um den Turn aber den Par 5 Doppelpack gekonnt mit zwei Birdies auszunützen weiß, spielt er sich wieder an die Top 10 heran und bringt sich sogar wieder einigermaßen in Schlagdistanz zur absoluten Spitze. Doch die Konstanz soll auch am Samstag wieder zum Thema werden, denn ein Bogey auf der 11 bremst den Vorwärtsdrang zunächst spürbar ein, ehe ihm ein Par 5 Bogey auf der 14 endgültig wieder auf Level Par zurückwrift.

Als bereits alles auf eine Par-Runde hindeutet, läuft auf der 18 noch einmal so ziemlich alles grundlegend schief. Mit einem abschließenden Doppelbogey unterschreibt Bernd schließlich nur die 74 (+2), rutscht so bis auf Rang 34 zurück und sieht die Spitzenränge nur noch mit dem Fernglas.

Der Schotte Scott Jamieson geht nach der 67 (-5) und bei gesamt 8 unter Par als Führender auf die letzte Runde.

>> Leaderboard Nedbank Golf Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Nedbank Golf Challenge.