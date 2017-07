Der Finaltag – Live

THE OPEN CHAMPIONSHIP – 4. RUNDE: Bernd Wiesberger will sich nach den durchwachsenen letzten Runde mit Anstand aus Royal Birkdale verabschieden.

Nach der 75 am Freitag und der 71 am Samstag sind die Spitzenplätze für den Oberwarter wohl bereits außer Reichweite. Das Minimalziel muss nun sein sich mit einer guten Schlussrunde mit Anstand zu verabschieden und zumindestens noch das beste Ergebnis bei einer Open – bislang ein 64. Platz – zu verbessern.

Golf-Live berichtet wie gewohnt mit Live Text Updates von Bernd Wiesbergers Finalrunde.

10:00 MEZ – Verpatzter Start

Die Operation “Bestes Open Ergebnis” bekommt gleich auf der 1 einen herben Dämpfer. Bernd verfehlt einmal mehr in dieser Woche sowohl Fairway als auch Grün und tritt sich am Eröffnungsloch gleich ein Bogey ein. Anders als am Vortag gelingt diesmal zumindestens die 2 mit Par.

Auch die 3 stellt ihn am Sonntag vor keine großen Probleme. Die sicheren Pars stabilisieren Bernds Spiel sichtlich, wie eine unaufgeregte Performance am ersten Par 3 und am Par 4, der 5 unterstreicht.

Auch auf der 6 hat er keinerlei Probleme das Par zu notieren, kann aus dem bislang sehr soliden langen Spiel aber noch kein Kapital schlagen und läuft derzeit noch vergeblich dem ersten Birdie hinterher.

