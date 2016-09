Rhythmusbremse 12

PORSCHE EUROPEAN OPEN – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger ist am Samstag im Golf Resort Bad Griesbach drauf und dran die Lücke zum überlegen führenden Franzosen Alexander Levy zu schließen, ehe ihm eine lange Wartezeit auf der 12 komplett den Rhythmus kostet. Lukas Nemecz fightet sich ebenfalls in den Sonntag.

Durch die langen Nebelverzögerungen kann Bernd Wiesberger erst am Samstag um 12:20 MEZ seine zweite Runde beim halben Heimturnier in Angriff nehmen und der Tag beginnt mit einem gelochten Fünfmeterputt zum Birdie optimal. Die wiedergefundene Sicherheit manifestiert sich dann gleich eine Bahn später, wo Bernd trotz suboptimalem Sandschlag aus vier Metern souverän das Par kratzt. “Ich habe heute über weite Strecken wieder sehr solides Golf gespielt,” ist es mit seiner Leistung lange Zeit zufrieden.

Danach spult er solide die Pars ab, ehe ihm ein lasergenaues Eisen auf der 7 (Par 3) das nächste Birdie ermöglicht. Angespornt vom starken Spiel nützt er auch das zweite Par 5 der Frontnine aus und weiß auch auf ein anschließendes Bogey mit perfektem Eisen und anschließendem Eagle auf der 10 die mehr als passende Antwort.

Wie traumwandlerisch sicher Bernd zu diesem Zeitpunkt über die bayerischen Fairways marschiert, zeigt er auf der 11, wo er auf das spektakuläre Eagle gleich noch ein Birdie aus sechs Metern draufpackt. Doch eine lange Wartezeit – gleich vier Gruppen drängen sich am Par 5, der 12 auf Grün, Fairway und Teebox – bringt den Burgenländer komplett aus dem Rhythmus.

Zwar gelingt der Teeshot noch relativ planmäßig, ein zu kurzes Hybrid schickt den Ball aber baden und Bernd kann nach dem Drop nur das Bogey mitnehmen. Auch danach fehlt es eindeutig etwas an der Präzision, was auf der 14 (Par 3) nach total missglücktem Abschlag im nächsten Schlagverlust endet. Erst dann kommt das Spiel von Österreichs Nummer 1 wieder etwas auf Temperatur, allein die aufgelegten Birdiechancen kann er nicht mehr nützen.

Mit der 68 (-3) kann Bernd zwar auf den überlegen führenden Franzosen Alex Levy – er thront nach der 62 (-9) bei gesamt 17 unter Par einsam an der Spitze – keinen Druck ausüben, mischt als geteilter 4. aber immer noch im absoluten Spitzenfeld mit und hat am Finaltag, bei dem auf drei Runden verkürzten Turnier, klar die Chance auf das nächste Topergebnis. “Es hat sich so angefühlt, als hätte ich 3, 4 Schläge auf den letzten 7 Löchern liegengelassen. So gesehen ist es schade, dass ich nicht näher an der Spitze dran bin. Aber ich habe ja noch 18 Löcher zu spielen.”

Belohnter Kampf

Lukas Nemecz stemmt am Samstag Abend ebenfalls noch den Cut und hat somit die Möglichkeit auf wichtiges Preisgeld. Der European Tour Rookie verpasst zwar das Birdie am Par 5, der 10, drei anschließende Birdies bringen ihn aber klar auf Cutkurs.

Rund um den Turn häufen sich dann aber die Fehler und Lukas fällt mit zwei Bogeys sogar wieder zurück. Erst weitere zwei Birdies machen dann die 68 (-3) perfekt, die ihn als geteilten 46. souverän ins Wochenende kommen lassen. Damit hat Lukas Nemecz auch noch die Chance auf wichtiges Preisgeld, das er im Kampf um eine Tourkarte für kommende Saison noch dringend benötigt.

“Die Warterei der letzten Tage war natürlich etwas zermürbend, aber ich bin froh, dass ich so gut damit umgehen konnte. Mein Spiel war wieder ziemlich gut und endlich hab ich auch mal ein paar Putts gelocht”, meint er nach dem Finaleinzug.

Bernd Wiesbergers 2. Runde im Überblick:

+++ ORDENTLICH VORGELEGT +++

Alexander Levy (FRA) stellte gestern eindrucksvoll unter Beweis was der Beckenbauer Kurs im Golfresort Bad Griesbach so alles hergibt. Der Franzose muss zwar noch eine einzige Bahn seiner zweiten Runde absolvieren, führt derzeit bei einem Zwischenstand von -8 nach 17 aber bei sage und schreibe 17 unter Par überlegen.

+++ PERFEKTER START +++

Um 12:20 MEZ geht dann endlich auch für Bernd Wiesberger die zweite Runde in Bad Griesbach los. Mit hunderten Fans im Schlepptau knallt der Burgenländer auf der 1 den Drive perfekt aufs Fairway, findet danach auch das Grün und locht zum Drüberstreuen gleich unter frenetischem Jubel den Bergaufputt aus fünf Metern zum ersten Birdie. Auf der 2 (Par 3) bunkert sich Bernd nach links weggepulltem Abschlag dann im Grünbunker ein. Der Sandschlag ist zu weit im Flug, aus vier Metern lässt ihn der Putter aber nicht im Stich und er loch mit Break zum wichtigen Par.

Der Drive auf der 3 rollt ins Rough aus. Bernd muss noch warten und überlegt ob sich eine Attacke ausgeht, entscheidet sich schlussendlich aber für die Vorlage. Den Pitch legt er auf knapp fünf Meter ans Loch, benötigt diesmal aber zwei Putts. Nur das Par für Bernd. Am zweiten Par 3 legt er den Ball zwar auf knapp drei Meter ans Loch, schiebt den Birdieputt aber vorbei. Starker Versuch auch auf der 5 aus großer Distanz. Der Putt rasiert aber nur die Lochkante.

Auch die 6 gelingt unaufgeregt mit Par. Ein weiteres lasergenaues Eisen ermöglicht auf der 7 (Par 3) die nächste Chance und diesmal schlägt er aus knapp zwei Metern auch zu. Am letzten Par 5 der Frontnine legt er sich mit enorm starkem 3er Holz sogar eine Außenseiterchance zum Eagle auf. Der Putt hat zwar eine gute Linie, ist aber eindeutig zu stark gespielt. Den Retourputt aus etwa fünf Metern locht er aber ohne Probleme. Kurz vor dem Turn erwischt es dann Österreichs Nummer 1 aber auch mit dem ersten Schlagverlust, nachdem der Parputt nicht ins Loch will.

+++ SUPER ANTWORT +++

Eine bessere Antwort als Bernd kann man auf einen Schlagverlust nicht geben. Der Oberwarter knallt eine super Eisen auf der 10 bis auf gut zwei Meter zur Fahne und locht souverän zum Eagle ein. Bei gesamt 12 unter Par teilt er sich damit derzeit Rang 2. Gleich darauf fällt auch aus gut sechs Metern der Putt zum Birdie.

Auf der 12 kommt dann für Bernd aber so ziemlich alles negative zusammen. Zunächst heißt es minutenlang warten, ehe er endlich am Par 5 abschlagen darf. Danach bleibt die Attacke zu kurz und verschwindet im Wasser. Nach fünfminütiger Sucherei ist der Drop dann Gewissheit. Zu allem Überfluss rasiert dann auch der Parputt nur die Lochkante, was Bernd sein zweites Bogey aufbrummt.

Auf der 13 lässt er sich noch einen unangenehmen Tester zum Par über, besteht die Prüfung aber ohne Probleme. Die kleine Schwächephase findet auch auf der 14 seine Fortsetzung. Bernd trifft den Ball am Par 3 überhaupt nicht sauber, muss danach sogar aufs Grün chippen und tritt sich das nächste Bogey ein. Fast kann er sich den Schlag gleich auf der 15 wieder holen, der Birdieputt will aber knapp nicht fallen.

Auch auf der 16 ist die Birdiechance eindeutig gegeben, doch wieder rollt der Putt knapp am Ziel vorbei. Fast ein Spiegelbild des eben gesehenen spielt sich danach auf der 17 ab. Wieder kullert der Ball extrem knapp am Birdieerfolg vorbei. Mit abschließendem Par macht er die 68 (-3) perfekt.

>> Leaderboard Porsche European Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Porsche European Open.