Nur Mini-Move

PORTUGAL MASTERS – 3. RUNDE: Lukas Nemecz kann am Samstag nicht die erhoffte ganz tiefe Runde hinlegen. Mit der 68 gelingt im Victoria Clube de Golfe von Vilamoura nur ein Mini-Move.

Nach stundenlanger Zitterei ob sich der Cut noch ausgeht, darf Lukas Nemecz am Freitag erst in letzter Sekunde durchatmen, nachdem sich die Marke endgültig bei 4 unter Par einpendelt. Doch Preisgeld alleine ist in dieser Woche für den einzigen Österreicher im Feld eigentlich zu wenig. Um sich das volle Spielrecht zu sichern müsste er alleiniger Zweiter werden, selbst für eine kleinere Kategorie dürfte er schlechtestenfalls Vierter werden.

Richtig Glück hat Lukas dann am Samstag aber nicht. Unbeständige Wetterverhältnisse zwingen die Veranstalter zu einem Start von zwei Tees, was dem Rookie den Bonus einer frühen Startzeit kostet. Erneut wird dann rundherum richtig tief geschossen – Anders Hansen (DEN) etwa teilt sich nach der 62 (-9) die Führung mit Mikko Korhonen (FIN) (64) bei gesamt 18 unter Par – was Lukas Nemecz zu einer ganz tiefen Runde zwingt.

Dementsprechend angriffslustig legt er seinen Moving Day an, kann auf den Backnine aber nur zwei Birdies bei einem Bogey notieren. Auch die vordere Platzhälfte lässt an diesem Samstag “nur” zwei weitere rote Einträge springen. Mit der 68 (-3) legt er zwar wieder eine rote Runde hin, mehr als ein kleiner Vorstoß von Platz 65 auf Rang 60 ist aber nicht drin.

Damit dürfte auch die letzte Chance sich eine gewinnbringende Kategorie über die European Tour zu sichern abgefahren sein. Dennoch zeigt der Grazer, dass seine Formkurve in letzter Zeit klar stimmt. Bereits auf den Fidschi Inseln wusste er zu überzeugen, mit drei geschafften Cuts in Folge auf der European Tour und drei gleichbleibend guten Runden in Portugal ist das Selbstvertrauen für die kommenden Wochen mit Sicherheit gegeben. Am Finaltag geht es für ihn nun darum noch so viele Ränge wie möglich nach oben zu klettern.

“Ich habe jetzt morgen endlich mal eine frühe Startzeit, nachdem ich jetzt jeden Tag die letzte im Draw hatte. Ich hoffe morgen auf gute Grüns. Im langen Spiel wars endlich wieder sehr gut, aber im Gegensatz zu den ersten beiden Tagen, hab ich einfach die Up & Downs auf den Par 5 nich gemacht und hatte einen Dreiputt auf der 5. Deshalb ist es heute nicht tief gegangen. Ich hoffe jetzt morgen auf einen schönen Abschluss”, so Lukas Nemecz zum Moving Day.

