Nicht nach Plan

QATAR MASTERS – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger gelingen im Doha GC zwar früh Birdies, danach gestaltet sich die Auftaktrunde des Burgenländers aber sehr zäh, was am Ende mit der 70 nichts besseres als Rang 46 zulässt. “Das war heute kein wirklich guter Tag”, zeigt er sich nach der Runde alles andere als zufrieden.

Nach dem unglaublich guten Saisonstart letzte Woche in Abu Dhabi ist die Erwartungshaltung für die zweite Station des Desert Swings dementsprechend hoch. Die longhitterfreundliche Par 72 Wiese in Doha kam Bernd Wiesberger schon in der Vergangenheit sehr entgegen und auch heuer scheint es, als hätte er rasch das richtige Rezept parat.

Zwar verpasst er auf der 1 noch das Par 5 Birdie, holt dieses aber sofort auf der 2 nach und locht zwei Bahnen später schon zum nächsten roten Eintrag, was den gelungenen Start perfekt macht. Danach gestaltet sich die Runde allerdings immer zäher. Bei sehr guten äußeren Verhältnissen – lediglich am Nachmittag zieht leichter Wind auf – kann der Burgenländer nicht zusetzen und stagniert so im Mittelfeld des Klassements.

Teils wollen die Tee-Shots nicht mehr so traumwandlerisch sicher wie letzte Woche gelingen, teils sind die Approaches zu weit von den Fahnen weg und auch beim Putten zeigt sich am Donnerstag, dass in den kommenden Tagen wohl noch Luft nach oben vorhanden ist. So legt er sich zwar ab und an recht machbare Birdiechancen auf, die Bälle kullern aber immer wieder an den Löchern vorbei.

Auch im kurzen Spiel ist wohl noch Potenzial vorhanden. So hat er etwa auf der drivebaren 16 noch Glück, dass der Ball von einem Felsen gut springt, mit dem Chip bringt er den Ball aber nicht zwingend zur Fahne und muss auch hier mit dem Par vorlieb nehmen. Auch das abschließende Par 5 will an diesem Donnerstag keinen Schlag mehr springen lassen.

Dennoch ist das mit Sicherheit ein Jammern auf sehr hohem Niveau, muss der Burgenländer doch einmal mehr keinen einzigen Fehler notieren. Turnierübergreifend ist er damit nun bereits seit drei Runden am Stück ohne Bogey unterwegs.

Bei sehr tiefen Scores – Bradley Dredge (WAL) etwa führt nach der 64 (-8) das Feld um einen Schlag vor Mikko Korhonen (FIN) an – geht sich mit der 70 (-2) für Bernd Wiesberger nach der ersten Runde aber nur Platz 46 aus. Mit höherer Birdiequote kann es bei dem dichtgedrängten Leaderboard am Freitag aber schnell in die richtige Richtung gehen.

“Da war mangelnde Konzentration bei vielen Schlägen dabei und außerdem eine schwache Performance auf den Grüns. Ich brauche jetzt eine gute Regeneration um morgen früh mehr Fairways zu treffen und um einige Birdies notieren zu können”, gibt er sich nach der Runde sehr selbstkritisch.

>> Leaderboard Qatar Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom Qatar Masters.