The Open – Live Blog

THE OPEN CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger nimmt am Nachmittag die 146. Open Championship in Royal Birkdale in Angriff. Golf-Live berichtet den gesamten Tag über in Form eines Live-Blogs von allen relevanten Sachen beim dritten Major des Jahres. Ab 13:42 MEZ natürlich in ausführlicher Form von der Runde des Österreichers.

Bernd Wiesberger hofft nach dem verpatzten Wochenende in Schottland rechtzeitig wieder seine Linksform zu finden um sich am Nachmittag in Southport eine gute Ausgangslage sichern zu können. Vor allem auf den Grüns muss der Burgenländer den Touch finden um aufgelegte Chancen in Zählbares ummünzen zu können.

Golf-Live berichtet den gesamten Tag über im Live-Blog über alle relevanten Szenen der 146. Open Championship.

10:00 MEZ – Genauigkeit gefragt

Immer mehr Spieler sind mittlerweile auf dem anspruchsvollen Gelände unterwegs. Bei schwierigen Windverhältnissen sind vor allem die Tee-Shots auf die engen Fairways entscheidend. Royal Birkdale verzeiht in dieser Woche sichtlich nicht den allerkleinsten Fehler.

09:00 MEZ – Nur zwei Birdies

In der frühen Phase des Turniers scheinen die Open zum ultimativen Golftest zu avancieren. Lediglich der ehemalige Masters Champion Danny Willett (ENG) und Phachara Khongwatmai (THA) konnten die Par 70 Anlage bislang zu einem Birdie überreden und geben damit derzeit auch den Ton in Southport an.

08:00 MEZ – Birkdale beinhart?

Die ersten Scores lassen auf ein richtig hartes Linksturnier schließen. Mark O’Meara (USA) etwa tritt sich gleich auf der 1 einen Schneemann ein startet mit einer 8 am Par 4. Einzig Chris Wood (ENG) findet sich mit einem anfänglichen Par recht gut zurecht. Vor allem der Wind und Nieselregen scheint bereits in den Morgenstunden das größte Problem darzustellen.

>> Leaderboard The Open Championship

