Der Cut Tag – Live

THE OPEN CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger will am Freitag seine frühe Startzeit ausnützen, eine weitere rote Runde zum Recording bringen und sich so im Royal Birkdale eine gute Ausgangslage vor dem Wochenende auflegen.

Bernd Wiesberger hat in dieser Woche sichtlich die richtige Seite des Draws erwischt. Der Burgenländer fand zum Auftakt am Nachmittag weit bessere Verhältnisse als die frühen Gruppen vor und nutzte diesen Umstand mit der 69 zu seinem bislang besten Open Start der Karriere.

Am Freitag stehen die Vorzeichen nun genau andersrum. Erst mit Fortdauer des zweiten Spieltages soll das britische Wetter wieder mit voller Wucht zurückkehren, was dem Oberwarter wohl erneut bessere Bedingungen bescheren sollte. Mit einer weiteren guten Runde könnte er nicht nur die Cutserie am Leben halten, sondern sich außerdem vor dem Wochenende in richtig gute Position bringen.

Golf-Live berichtet wie gewohnt mit Live Text Updates von von Bernd Wiesbergers zweiter Runde in Royal Birkdale.

09:00 MEZ – Zäher Start

Bernd findet mit einem Bogey allerdings alles andere als gut in den zweiten Spieltag. Der Burgenländer trifft auf der 1 weder Fairway noch Grün und kann sich nicht mehr zu einem anfänglichen Par scrambeln.

>> Leaderboard The Open Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Open Championship.