Der Moving Day – Live

THE OPEN CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger will am Moving Day im Royal Birkdale im Klassement nach oben klettern.

Bernd Wiesberger hatte am Freitag ordentlich zu kämpfen und cuttete nach vielen Fehlern erst dank eines späten Birdietriplepacks noch ins Wochenende. Bei allgemein sehr hohen Scores spülte es den Oberwarter so schlussendlich sogar noch bis auf Rang 45 nach vor.

In Royal Birkdale soll nun der Moving Day Fluch – bei den letzten Turnieren war der Samstag immer die schlechteste Runde – nun enden und Bernd will wieder auf die Erfolgsstraße abbiegen. Damit das Vorhaben aufgeht muss er ab 13:05 MEZ im Flight mit Matthew Southgate (ENG) aber auf jeden Fall sein Visier im langen Spiel scharf stellen.

Golf-Live berichtet wie gewohnt in Form von Live Text Updates von der Runde des Burgenländers.

>> Leaderboard The Open Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Open Championship.