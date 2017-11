Die ET-Tour ruft

TOURSCHOOL FINAL STAGE – FINAL: Matthias Schwab sichert sich beim 6-Tages Marathon in Lumine mit einem Birdie am letzten Loch einen Platz unter den besten 25 und wird in der kommenden Saison auf der großen europäischen Bühne seine Brötchen verdienen.

Solide Runden abspulen, dicke Dinger von der Scorecard fernhalten und Chancen nicht leichtfertig vergeben. Diese drei Punkte sind auf der Tourschool immer schon die wichtigsten Aspekte für ein erfolgreiches Abschneiden gewesen. Matthias Schwab liefert in dieser Woche ein Paradebeispiel dafür ab,sichert sich so einen Platz unter den besten 25 und wird so kommendes Jahr auf der großen europäischen Bühne aufteen.

Dabei macht es der Absolvent der Vanderbilt University am Donnerstag noch einmal richtig spannend und treibt bei seinen Fans teilweise schon Schweißperlen auf die Stirn. An einem generell eher scorefreundlichen Tag findet Matt mit zwei recht schnellen Birdies rasch den richtigen Ryhthmus, bleibt damit aber immer nur rund um Rang 25 und verpasst es so für etwas mehr Sicherheit und Ruhe zu sorgen.

Ein weiteres Birdie nach dem Turn hält ihn dann auf Kurs, mit noch zwei zu spielenden Par 5 muss aber noch ein weiterer roter Eintrag gelingen, um am Ende nicht knapp das Nachsehen zu haben. Nach Pars am Par 5, der 16 und dem anschließenden Par 3 bleibt schlussendlich nur noch eine Chance und tatsächlich kann der Jung-Pro nach gestopftem Birdieputt durchatmen.

Mit der 67 (-4) am Lake Course beendet Matthias Schwab die Final Stage der Tourschool auf Platz 18 und wird damit in der kommenden Saison auf der European Tour seine Tees in den Boden stecken.

“Die Tourschool war eine lange Woche. Es ist viel passiert, ich hatte viele gute Schläge und auch etliche stark Putts. Am Ende ging es ums Durchhaltevermögen und um die Geduld. Es war eine super Woche für mich mit einem richtig schönen Ende”, so Matthias, der als einziger Aufsteiger auf den letzten 36 Bahnen fehlerfrei blieb.

Mit Konstanz in Position

Matthias startete den Tourschool Marathon der Final Stage letzten Samstag mit einer 71 (-1) am Hills Course und setzte am Sonntag mit der 69 (-2) am Lake Course eine weitere rote Runde drauf. Beim zweiten Auftritt am Hills Course am Montag packte er dann seine klar beste Runde der Woche aus und mischte nach der 67 (-5) klar bei den Tourkartenplätzen mit.

Die 71 (Par) am Dienstag sorgte dann aber am Lake Course für einen kleinen Dämpfer. Vor allem drei Bogeys auf nur vier Bahnen ließen den Schladming-Pro um etliche Ränge zurückfallen. Im Nachhinein betrachtet war dies aber wohl der richtige Weckruf zur richtigen Zeit, denn der Schlagverlust auf der 13 soll der letzte im gesamten Turnier des Rohrmoosers gewesen sein.

Mit der 69 (-2) am Mittwoch, wobei er am Lake Course nach dem geschafften Cut mit Birdies geizte und nur auf der 1 und der 18 rote Einträge verzeichnen konnte, blieb er an der wichtigen Marke der Top 25 dran und muss vor der sechsten und letzten Umrundung in Tarragona lediglich einen Schlag auf eine Tourkarte aufholen.

Außer Matthias Schwab waren mit Lukas Nemecz und Manuel Trappel noch zwei weitere Österreicher bei der Final Stage am Start. Nachdem jedoch beide den Cut verpassten, konnten sie nicht mehr um die European Tourkarten mitfighten. Beide haben jedoch nach der abgelaufenen Saison durchaus brauchbare Kategorien für die Challenge Tour inne und werden damit kommendes Jahr in der zweithöchsten Spielklasse an den Start gehen.

Golf-Live trifft Matthias Schwab am Freitag, wo er seinen weiteren Pläne bekanntgeben wird. Alles interessante wird danach auf golf-live.at zu lesen sein.

