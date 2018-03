Abgerutscht

TSHWANE OPEN – 2. RUNDE: Matthias Schwab cuttet im Pretoria GC zwar ohne große Probleme ins Wochenende, lässt mit einer Schwächephase gegen Ende der Runde aber eine noch viel bessere Ausgangslage als Rang 41 liegen.

Matthias Schwab wird bei seinem ingesamt vierten Saisonstart zum bereits dritten Mal Preisgeld mitnehmen. Dennoch wird sich der Schladming-Pro alleine damit wohl nicht wirklich zufrieden zeigen, da er am Freitag mit späten Fehlern eine richtig vielversprechende Position aus der Hand gibt. “Ich spielte leider heute wieder nicht mein bestes Golf und machte zu viele „unforced errors.“ Positiv ist, dass ich gut im Cut bin. Aber es wäre viel mehr möglich gewesen. Werde morgen mein Bestes geben und sehen was wird,” ordnet Schwab selbst seine Leistung zweispältig ein.

Dabei beginnt die Runde am Nachmittag eigentlich nach Maß, denn Matthias findet schon auf der 12 – er startet auf den Backnine – ein frühes Par 5 Birdie, was ihn rasch in die richtige Richtung pusht. Zwar muss er postwendend den scoretechnischen Ausgleich hinnehmen, agiert aber auch in Folge sehr sicher und nimmt kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine auch am Par 5, der 18 einen roten Eintrag mit.

Späte Schwächephase

Auch das Problem-Loch des Vortages – der Rohrmooser begann am Donnerstag mit einer Doublette auf der 1 ins Turnier – hat er am Freitag gut im Griff und hält sich so hartnäckig in Schlagdistanz zu den Top 10. Erst ab der 5 reißt der souveräne Schwung plötzlich ab und Matthias rutscht mit einem Par 3 Bogey wieder auf Level Par zurück.

Des Schlechten noch nicht genug geht sich auch auf der 6 nur ein Schlagverlust aus, der den Absolventen der Vanderbilt University richtig unangenehm im Klassement abrutschen lässt. Nachdem das abschließende Par 5, der 9 dann keinen Schlag mehr springen lässt, unterschreibt Matthias die 72 (+1) die ihm am Leaderboard doch etliche Ränge kostet und ihn nur als in etwa 41. ins Wochenende cutten lässt.

George Coetzee (RSA) geht nach der 64 (-7) und bei gesamt 11 unter Par als Führender in den Moving Day.

>> Leaderboard Tshwane Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Tshwane Open.