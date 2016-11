Auf Kurs bringen

TURKISH AIRLINES OPEN – VORSCHAU: Bernd Wiesberger will den verpatzten WGC-Auftritt rasch abhaken und peilt beim ersten Finalturnier der diesjährigen European Tour im Regnum Carya Golf & Spa Resort wieder ein Topergebnis an.

“Schrecklich Woche. Das lange Spiel war nur durchschnittlich, die Wedges und die Putts fürchterlich. Sowas passiert nicht oft und ich muss jetzt versuchen das Schiff in der Türkei wieder auf Kurs zu bringen.” Knackig und mit viel Selbstkritik gespickt brachte Bernd Wiesberger so seine Gefühle nach dem eher verkorksten Auftritt in China letzte Woche auf den Punkt.

Zu allem Überfluss rutschte Österreichs Nummer 1 dazu noch auf Rang 52 der Weltrangliste zurück und ist nun wieder zu Topergebnissen gezwungen. Für das selbsterklärte Ziel das Jahr in den Top 50 der Welt zu beenden, um so wieder die Eintrittskarten zu den Megaevents zu lösen, bedarf es in Antalya eine klaren Steigerung in wohl so ziemlich jeder Hinsicht.

Die Vorzeichen dazu stehen aber alles andere als schlecht, zumal Bernd den Kurs an der türkischen Riviera bereits aus Challenge Tour Zeiten kennt, was eine Eingewöhnung beschleunigen sollte. Auch bei den Buchmachern steht der Burgenländer durchaus hoch im Kurs und zählt mit Andy Sullivan, Tyrrell Hatton, Lee Westwood (alle ENG) und Anirban Lahiri (IND) zu den ersten Sieganwärtern.

Kalkuliertes Risiko

Trotz der alles andere als stabilen politischen Lage in der Türkei hält die European Tour am ersten Finalevent 2016 in Antalya fest. Stars wie Rory McIlroy (NIR), Henrik Stenson (SWE) und Patrick Reed (USA) geben der Tour durch den Schauplatz jedoch einen Korb, was aber dafür die Konkurrenz für Bernd Wiesberger beim mit 7 Millionen US-Dollar dotierten Turnier etwas einschränkt.

Der Oberwarter vertraut auf die Sicherheitszusagen der türkischen Regierung und der Tour, weshalb eine Absage seines Starts zu keiner Zeit im Raum stand. Das Wetter sollte perfekte Golfbedingungen mit Topwerten um die 25 Grad bescheren. Bernd startet am Donnerstag gemeinsam mit Lee Westwood und Tyrrell Hatton um 10:40 MEZ von der 1 aus ins Turnier.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Turkish Airlines Open.