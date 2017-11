Türkischer Bogeyanker

TURKISH AIRLINES OPEN – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger macht sich am Freitag im Regnum Carya Golf & Spa Resort die mit Bogeys selbst das Leben schwer und fällt mit der 71 bis ins Mittelfeld zurück.

Bernd Wiesberger zeigte sich zum Auftakt vor allem mit der Qualität seiner Eisenschläge und der Distanzkontrolle auf den Grüns unzufrieden und hoffte darauf, die Probleme am zweiten Spieltag in den Griff zu bekommen um sich so vor dem Wochenende in gute Position bringen zu können.

Das Vorhaben geht am Freitag aber von Beginn an nicht richtig auf. Zwar findet Bernd nach solidem Beginn schon am Par 4, der 3 das erste Birdie, kann dieses aber nicht als Initialzündung verwenden um gleich weiter nachzusetzen. Nachdem er dann zunächst am einzigen Par 5 der Frontnine das Birdie verpasst und im Anschluss am Par 3 den Parputt verschiebt, fällt er sogar wieder auf Level Par zurück.

Kein Vorwärtskommen

Mit den etwas scorefreundlicheren Backnine vor der Brust ist am zweiten Spieltag aber noch viel zu holen, allein es will sich kein echter Vortrieb einstellen. Bernd reiht zunächst erneut Pars aneinander, verpasst auch am nächsten Par 5 einen Schlaggewinn und muss kurz darauf mit weiterem Par 3 Bogey sogar erneut den scoretechnischen Ausgleich einstecken.

Endlich lässt dann mit der 15 zumindestens das letzte Par 5 der Runde einen Schlag springen, doch selbst dieses Erfolgserlebnis bringt vor den verbleibenden Bahnen nicht den erhofften Boost, denn sofort darauf macht es sich auch schon das nächste Bogey gemütlich, was Bernd immer weiter bis ins Mittelfeld zurückfallen lässt.

Schlussendlich unterschreibt er nur die 71 (Par) und geht damit nur vom 33. Platz aus ins Wochenende. An den kommenden beiden Tagen muss Österreichs Nummer 1 nun zwingend mehr Birdies finden und die Fehlerquote minimieren um nach seinem 9. Rang vergangene Woche gleich das nächste Topergebnis mitnehmen zu können.

“Ich warte immer noch auf die Runde, die das Momentum herumreißt. Es ist einfach sehr frustrierend derzeit für mich am Platz. Ich hab heute deutlich mehr Grüns verpasst als noch gestern und konnte dazu noch so gut wie keine Putts lochen. Am Wochenende gibts jetzt nichts zu verlieren”, so ein sichtlich enttäuschter Bernd Wiesberger nach der zweiten Runde.

Nicolas Colsaerts (BEL) zeigt sich auch am Freitag in Birdielaune und geht nach der bereits zweite 64 (-7) bei gesamt 14 unter Par als überlegen Führender ins Wochenende.

