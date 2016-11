Im Vierer eingespielt

WORLD CUP OF GOLF – KLASSISCHER VIERER – 1. TAG: Bernd Wiesberger und Martin Wiegele basteln bei schwierigen Bedingungen die 73 zusammen, nur 4 Shots hinter der Spitze.

Bernd Wiesberger und Martin Wiegele spielen sich bei schweren Bedingungen in Melbourne schon einmal sehr gut im Klassischen Vierer ein und ordnen Österreich nach der 73 bei +1 im Kreis von 28 Zweier-Teams auf dem guten 10. Platz ein: “Wir sind eigentlich recht happy mit unserer 73 nach dem heutigen Klassischen Vierer in sehr schwierigen Bedingungen,” äußert sich Bernd Wiesberger nach dem ersten Viertel zufrieden.

Wind und ein kniffliger Golfplatz von Kingston Heath bei Melbourne, den selbst die führenden Spanier Cabrera-Bello / Rahm als “angsteinflößenden Kurs” bezeichnen, gestalten den Eröffnungstag äußerst anspruchsvoll. Noch dazu wird am Donnerstag im Klassischen Vierer gespielt, dem schwierigeren Format, wo beide Spieler abwechselnd den gleichen Ball schlagen.

Einem frühen Doppelbogey weiss das burgenländisch-steirische Duo in einem guten Mittelteil der Runde mit drei Birdies gekonnt zu begegnen: “Solides Golf zur Mitte der Runde und einige gute Putts von Martin haben uns aber dann geholfen,” streut Bernd seinem Spielpartner Rosen.

Einen absoluten Spitzenplatz vergeben die Österreicher erst im Finish als am kurzen Par 3 der 15 ebenso ein Schlag verloren geht wie auch am abschließenden langen Par 4. Auch wenn es damit nichts mit der möglichen Auftaktrunde unter Par wird, halten sich Bernd und Martin gut im Rennen mit nur vier Schlägen Rückstand auf die führenden Spanier Rafa Cabrera-Bello / Jon Rahm, die dank eines Eagles auf den Front 9 und mit Birdie am schweren Schlussloch die 69 aufs Leaderboard bringen.

