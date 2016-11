Für Österreich

WORLD CUP OF GOLF – VORSCHAU: Bernd Wiesberger gibt sich nach dem erfolgreichen Saisonende in Dubai als Teamplayer und will im Kingston Heath GC von Melbourne gemeinsam mit Martin Wiegele die rot-weiß-rote Fahne hochhalten.

Nachdem Bernd Wiesberger in der letzten Woche bei der Tour Championship alle selbst gesteckten Ziele erreichte – der Burgenländer schaffte noch den Sprung unter die Top 10 im Race to Dubai und sicherte die Top 50 der Weltrangliste bis zum Jahresende ab – strotz der Burgenländer vor dem Auftritt in Australien nur so vor Selbstvertrauen.

Angesichts des mehr als namhaften Feldes werden Bernd und Martin Wiegele auch ihr A-Game benötigen um wirklich reüssieren zu können. Den Ländervergleich, der mit 8 Millionen US-Dollar mehr als fürstlich dotiert ist, lassen sich viele Stars nicht entgehen. So bilden etwa mit Adam Scott und Marc Leishman zwei absolute Publikumslieblinge das Lokalmatadorenduo.

Doch auch Chris Wood und Andy Sullivan für England, Shane Lowry und Graeme McDowell für Irland oder Rickie Fowler und Jimmy Walker für die USA sind absolute Top-Paarungen, die mit Sicherheit auch zu den Sieganwärtern zählen.

Aus österreichischer Sicht ist der World Cup of Golf kein Neuland. Vor allem Martin Wiegele weiß wie man sich unter den Topstars behauptet, fuhr er doch 2004 gemeinsam mit Markus Brier einen mehr als achtbaren 5. Rang ein. Roland Steiner und Florian Prägant repräsentierten 2011 zum letzten Mal die Alpenrepublik und wurden am Ende 20.

Gespielt wird am Donnerstag und am Samstag im klassischen Vierer wo jeder Spieler abwechselnd den Ball schlägt. Am Freitag und Sonntagwarten die Four-Balls, wo jeder seinen eigenen Ball spielt und der bessere Score in die Wertung kommt. Der Kingston Heath GC gilt zudem noch als eine der schönsten und anspruchsvollsten Wiesen Australiens, was zusätzlich für Spektakel sorgen sollte.

Bernd und Martin spielen am Donnerstag um 01:00 MEZ im deutschsprachigen Flight gemeinsam mit dem deutschen Duo bestehend aus Alex Cejka und Stephan Jaeger.