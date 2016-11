Einiges liegengelassen

WORLD CUP OF GOLF – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger und Martin Wiegele bleiben im Bestball zwar fehlerlos, lassen am Freitag im Victoria Heath GC mit der 68 aber auch einiges liegen, was sie vom 10. auf den 16. Rang zurückreicht.

Nach dem klassischen Vierer zum Auftakt müssen die protagonisten beim World Cup of Golf am Freitag in den Four-Balls ihr Können beweisen. Dabei spielt jeder Spieler seinen eigenen Ball und nur der bessere der beiden Scores wandert in die Wertung. Auf Grund des Formats zählen somit nur Birdies und Eagles, Schlagverluste gilt es generell zu vermeiden um im Weltklassefeld reüssieren zu können.

Die oberste Regel beherzigen auch Bernd Wiesberger und Martin Wiegele wie eine blitzsaubere Scorecard am zweiten Spieltag beweist. Allerdings ist auch ohne Bogeys, auf dem nach wie vor sehr schwer zu spielenden Platz in Melbourne, nicht alles Gold was glänzt, lassen die beiden Österreicher doch einiges bei der zweiten Umrundung liegen.

Auf den Frontnine hat es noch den Anschein als können sie mit einigen sehr tiefen Scores – die Dänen bestehend aus Soren Kjeldsen und Thorbjorn Olesen etwa erwischen mit zwei Eagles und acht Birdies einen Traumtag und spielen sich mit der 60 (-12) überlegen bei gesamt 12 unter Par in Führung – gut mithalten, wie drei rote Einträge beweisen.

Nach dem Wechsel auf die Backnine aber reißt der Rhythmus etwas ab und es will nur noch ein weiteres Birdie gelingen. Mit der 68 (-4) legen Bernd und Martin zwar eine solide zweite Runde hin, büßen aber dennoch ein paar Ränge ein und pendeln sich vor dem Wochenende auf Platz 16 ein.

Bei lediglich zwei Strokes Rückstand auf die Top 10 ist aber nach wie vor viel zu holen. Am Samstag wird wieder im Klassischen Vierer gespielt, ehe zum Abschluss am Sonntag noch einmal der Bestball Modus wartet.

>> Leaderboard World Cup of Golf