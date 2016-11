Gut ergänzt

WORLD CUP OF GOLF – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger und Martin Wiegele ergänzen sich am Samstag im Kingston Heath GC mit der 71 trotz farbenfrohem Auftritt durchaus gut und spielen sich im Klassischen Vierer bis auf einen einzigen Schlag an die Top 10 heran.

Schon die erste Runde am Donnerstag wurde im Klassischen Vierer – jeder Spieler schlägt abwechselnd den Ball – gespielt und schon zum Auftakt zeigte sich, dass sich Bernd Wiesberger und Martin Wiegele durchaus gut ergänzen. Lediglich ein frühes Doppelbogey kostete einen besseren Start als die 73 (+1).

Bei schwierigen Verhältnissen pendelten sie sich damit aber nur knapp hinter den besten 10 ein und blieben auch am Freitag im Bestball, wo jeder seinen eigenen Ball spielt und nur der bessere Score in die Wertung kommt, mit der 68 (-4) hartnäckig in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen. Am Samstag wartet nun erneut der Klassische Vierer auf Bernd und Martin und erneut erledigen sie die Aufgabe durchaus mit Bravour.

Dabei beginnt die Runde alles andere als gut. Gleich auf der 2 müssen die beiden den ersten Fehler verdauen: “Ein sehr schmales Grün und Bernds Schlag war knapp links in eine Senke. Der schwere Chip gegen die Bank war zu hart und ist in den Bunker gerollt. Bernds Bunkerschlag war aber stark und ich konnte aus vier Metern lochen”

Die gesamten Frontnine über aber halten die beiden dann Fehler von der Scorecard fern und schaffen auf der 11 den scoretechnischen Ausgleich zurück auf Level Par. “War ein starkes 3er Holz von mir aufs Fairway und Bernd hat ein Traumwedge auf drei Meter hingelegt, dass ich dann verwerten konnte”, erklärt Martin Wiegele das erste Birdie des Tages.

Lange währt die Freude darüber aber nicht, denn ausgerechnet ein Par 5 Bogey wirft die beiden sofort wieder auf +1 zurück. “Bernds Drive in den Wind ist etwas links abgedriftet zu den Bäumen. Ich konnte ihn zwar recht gut wieder rausbringen, aber es war immer noch weit ins Grün. Der dritte ging dann in den Bunker, von dort zwar ein gelungener Schlag aber leider verschoben.”

Ins Rote gedreht

Die Lieblingsbahn des Kingston Heath GC – Bernd und Martin absolvierten die 14 bislang an jedem Tag mit Birdie – lässt dann aber erneut einen Schlag springen und zwei Löcher später liegt rot-weiß-rot sogar erstmals am Samstag im Minusbereich. Doch wieder heißt es nach dem bereits dritten Schlagverlust danach “Zurück auf Anfang”.

Erst mit abschließendem letzten Birdie auf der 18 setzen die beiden noch einmal einen Konter – “Bernd mit Spitzendrive und ich das Pitching Wedge auf einen Meter zum Stock gelegt” – und stehen so schlussendlich mit der 71 (-1) beim Recording. Als 11. mit lediglich einem einzigen Schlag Rückstand auf die Top 10 scheint ein Spitzenergebnis eindeutig in Reichweite zu sein. Am Finaltag wird nun noch einmal im Bestball gespielt, wo jeder Spieler seinen eigenen Ball schlägt und nur der bessere Score in die Wertung kommt.

“Das war am Ende dann doch ein recht zufriedenstellendes Ergebnis für uns heute. Wir haben zeitweise ein wenig fighten müssen, haben aber gut gekämpft und dabei auch einige Chancen ausgelassen oder kurze Putts verschoben. Der Platz ist aber sehr schwer und es war wieder windig. Morgen spielen wir mit Australien und da werden unzählige Fans mitgehen, was wirklich cool werden wird”, zieht Martin Wiegele ein kurzes Resümee und freut sich schon auf den Finaltag.

Dänemark bestehend aus Thorbjorn Olesen und Soren Kjeldsen gibt auch nach dem dritten Spieltag den Ton an. Die beiden gehen nach der 70 (-2) und bei gesamt 14 unter Par mit vier Schlägen Vorsprung auf die USA (Jimmy Walker / Rickie Fowler) (69) in den Finaltag.

