Vorzeitig Saisonschluss

DUBAI LADIES MASTERS – 2. RUNDE: Christine Wolf verpasst beim Saisonfinale der Ladies European Tour im Emirates GC wie schon im Vorjahr den Cut und hat damit bereits einen Tag früher als geplant Saisonschluss.

Es war mit Sicherheit eine Turnierwoche, die Chrissie Wolf rasch aus ihrem Gedächtnis wird streichen wollen. Souverän am Mittwoch beim Auftakt unterwegs, ereilt sie nach der ersten Platzhälfte die Nachricht, dass Profi-Caddie Max Zechmann am 13. Fairway zusammengebrochen ist. Das Turnier wird daraufhin klarerweise zunächst unterbrochen und nach der traurigen Nachricht seines Ablebens für den Tag komplett abgebrochen.

Bei der Fortsetzung am Donnerstag hat die Tirolerin dann einige Schwierigkeiten sich richtig zu fokussieren und schlittert in die 78 (+6), die ihr einen ordentlichen Rucksack umhängt. Bei dem auf 54 Löcher verkürzten Event muss somit am Freitag schon eine sehr starke Runde gelingen um sich doch noch über die Cutmarke retten zu können. Doch der Emirates GC erweist sich für die Innsbruckerin auch heuer als ein Buch mit sieben Siegeln.

Schwung abgerissen

Dabei findet Österreichs Olympionikin gut in den Tag und kann auf der 3 auch rasch ein Birdie notieren. Danach allerdings verliert sie den Schwung zusehends, muss außer vier Bogeys auch eine Doublette notieren und entfernt sich damit immer weiter von der gezogenen Linie. Lediglich zwei weitere Birdies, eines davon am Schlussloch, kann sie noch auf der Scorecard verewigen, was den verpassten Cut klarerweise nicht verhindern kann. Mit der 75 (+3) fehlen ihr als geteilte 93. am Ende doch ganze fünf Schläge auf ein Erreichen des Samstags.

Spät in Fahrt gekommen

Das heurige Jahr ließ sich für Chrissie sehr zäh an. Etliche Zeit musste sie auf ihr erstes Preisgeld auf der Ladies European Tour warten und kämpfte lange um die endgültige Absicherung der Tourcard. Erst im Saisonfinish stellten sich dann auch die Ergebnisse ein, was die vergangenen Wochen um einiges entspannter gestaltete.

Der Missed Cut in Dubai ist damit doch verschmerzbar, wenngleich sie mit Sicherheit noch gerne etwas Weihnachtsgeld aus den Emiraten mit in die Heimat genommen hätte. Der Emirates GC erwies sich aber schon letztes Jahr als hantige Wiese für Chrissie. Auch 2015 scheiterte sie nach Runden von 78 (+6) und 75 (+3) Schlägen als 89. recht deutlich am Sprung über die Cutmarke.

“Eigentlich taugt mir der Platz hier in Dubai voll, aber ich hab den Ball diese Woche nicht wirklich so gut getroffen und hab dazu noch auf den Frontnine einiges verputtet”, zeigt sich Christine Wolf mit dem Saisonabschluss alles andere als zufrieden.

>> Leaderboard Dubai Ladies Masters