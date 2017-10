Tourcard abgeholt

EL SALER – FINAL: Nina Mühl verteidigt mit einem 6. Platz beim Saisonfinale der LET Access Tour im Campo de Golf El Saler ihre Position in den Aufstiegsrängen und holt sich so die Tourcard für die große europäische Damenbühne ab.

Nachdem letztes Jahr Sarah Schober sogar die Jahreswertung gewann, gibt es heuer aus österreichischer Sicht erneut Grund zum Jubeln. Nina Mühl belohnt sich für eine konstante Saison mit einem Aufstiegsplatz und erhält damit wie bereits ihre Landsfrau letzte Saison die Eintrittskarte für die Ladies European Tour.

Dabei verläuft das Finalturnier lange Zeit wie ein Krimi. Nina hat gleich zum Auftakt mit Problemen zu kämpfen, dreht die Runde mit späten Birdies aber noch zur 71 (-1) und verschafft sich so als 5. eine gute Ausgangslage. Am Donnerstag aber will dann auf den Frontnine so gut wie gar nichts gelingen, was ihr auf dem anspruchsvollen Platz nur die 76 (+4) ermöglicht und sie bis auf Rang 15 zurückwirft.

Da die größte Konkurrentin Ines Lescudier – der Französin fehlen 1.500 Euro Preisgeld um Nina von Platz 5 der Order of Merit zu verdrängen – sich wacker vorne hält, ist klar, dass Nina am Finaltag nicht allzuweit zurückfallen darf. Zu Beginn der Runde wirkt es dann auch, als würde die Wienerin Nerven zeigen, sorgen doch zwei anfängliche Bogeys für einen richtig durchwachsenen Start.

In weiterer Folge stabilisiert sie aber ihr Spiel, nimmt bei einem weiteren Bogey auch zwei Birdies mit und kommt so innerhalb der Top 10 auf den Backnine an. Lescudier setzt zu dieser Zeit alles daran das fehlende Preisgeld in dieser Woche einzustreifen und hält sich sogar in den Top 3.

Entscheidende Löcher

Nach dem Turn allerdings schlägt das Pendel dann recht klar zu Gunsten von Nina Mühl aus. Lescudier tritt sich auf der 10 ein Triplebogey ein und legt zwei Bahnen später noch ein Bogey drauf, was sie von den Spitzenrängen deutlich zurückwirft. Nachdem dann Nina auf der 15 sogar den scoretechnischen Augleich schafft, rückt die Absicherung vom Aufstiegsrang in der Order of Merit immer näher.

Schlussendlich unterschreibt Nina die 72 (Par), fährt so mit Rang 6 noch 1.640 Euro Preisgeld ein und stößt so in der Jahreswertung sogar noch auf Rang 3 nach vor. Die Wienerin sichert sich so nicht nur ganz souverän die Spielberechtigung für die Ladies European Tour, sondern erspart sich außerdem den Weg auf die Tourschool, was so heuer mit Sicherheit etwas entspanntere Weihnachten für sie werden.

“Ich freu mich riesig. Ich war etwas angespannt diese Woche aber ich hab heute super gespielt und freu mich, dass ich letztendlich sogar noch 3. in der Order of Merit geworden bin”, so Nina sichtlich erleichtert.

Etliche Topergebnisse

Der 5. Rang beim Saisonfinale ist ihr mittlerweile bereits sechstes Top 10 Ergebnis des Jahres. In Tschechien war sie sogar nahe am Sieg dran, musste sich beim verkürzten Turnier – im Bag Storage ist damals ein Feuer ausgebrochen und vernichtete von vielen Spielerinnen das Equipment – aber knapp im Stechen geschlagen geben. Auch bei den Castellum Ladies Open wusste sie mit Rang 3 voll zu überzeugen.

Emma Nilsson (SWE) gewinnt nach der 71 (-1) bei gesamt 6 unter Par.

