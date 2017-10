Segel gesetzt

LACOSTE LADIES OPEN DE FRANCE – 1. RUNDE: Christine Wolf notiert zum Auftakt im Golf de Chantaco die 68 und setzt damit beim Europafinale der Ladies European Tour die Segel in Richtung Spitzenplatz.

Die kürzeste Europasaison in der Geschichte der Ladies European Tour endet im südfranzösischen Biarritz mit der Ladies Open de France. Das Traditionsturnier wird auch heuer im Chantaco Golfclub ausgetragen, den Christine Wolf bereits aus den Vorjahren gut kennt und wo ihr vor zwei Jahren mit Platz 30 ihr bislang bestes Ergebnis gelang.

Nach der ersten Runde deutet alles darauf hin, als könne sie diese Marke heuer klar verbessern. Schon der Start gelingt der Innsbruckerin mit einem schnellen Birdie nach präzisem Eisen am Par 3, der 1 nach Maß, was sie von Beginn an weit vorne einreiht. Zwar muss sie ausgerechnet am Par 5, der 4 den scoretechnischen Ausgleich einstecken, dreht ihr Score mit weiterem Par 3 Birdie gleich danach aber sofort wieder in den roten Bereich.

Auch in Folge agiert sie an diesem Tag grundsolide, nimmt sichere Pars mit und sieht am Par 4, der 14 zum bereits dritten Mal einen Birdieputt im Loch verschwinden. Nachdem sie die Runde mit weiteren recht sicheren Löchern souverän zu Ende spielt, unterschreibt sie schließlich die 68 (-2), was ihr als 16. eine durchaus starke Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf einbringt.

“Es war heute schon noch immer relativ nass zu spielen und die ersten 12 Löcher hats auch noch genieselt, aber ich hab ganz gut gespielt heute. Der Platz spielt sich dieses Jahr ganz anders, nachdem es durch die nassen Verhältnisse alles nur Carry-Distanzen sind. Der Gameplan passt aber gut soweit”, so Chrissie nach der Runde.

Die Tirolerin muss in dieser Woche als einzige heimische Proette die rot-weiß-rote Fahne hochhalten, nachdem Sarah Schober durch das starke Teilnehmerfeld von der Warteliste keinen Startplatz mehr ergattern konnte. US-Gastspielerin Christie Kerr gibt mit der 62 (-8) am Donnerstag das Tempo vor.

