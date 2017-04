Chrissie auf Kurs

LALLA MERYEM CUP – 1. RUNDE: Christine Wolf startet im Royal Golf Dar Es Salam mit einer 74 und liegt damit nach dem ersten Spieltag klar auf Wochenendkurs. Sarah Schober baut am Blue Course einen Schneemann, liegt aber dennoch nur um einen einzigen Schlag hinter der Cutmarke.

Bereits zum vierten Mal steht Chrissie Wolf in Marokko beim Lalla Meryem Cup am Start, allerdings war bislang immer bereits nach dem Freitag Endstation. Diese Serie könnte in diesem Jahr aber zu Ende gehen, denn die Tirolerin geizt zum Auftakt zwar mit Birdies, muss aber auch nicht viele Fehler notieren, was sie mit der 74 (+2) und als 43. klar innerhalb des Cutbereichs einreiht.

“Mir geht’s ganz gut in hier. Ich hab heute endlich mal eine solide erste Runde in Marokko hingelegt. Leider hab ich auf meinen ersten neun Bahnen nicht nah genug zu den Fahnen geschossen um mir mehr Birdiechancen zu erarbeiten”, spricht sie die unaufgeregte Backnine mit lediglich einem Bogey an. Mit der vorderen Platzhälfte, auf der nach einem Birdie noch zwei Schlagverluste folgten, zeigt sie sich großteils zufrieden: “Das war recht solide nach dem Turn.”

Der etwas veränderte Platz gefällt der Innsbruckerin recht gut, wie sie selbst meint: “Sie haben in die Drivelandezonen neue Bunker gebaut, was den Platz auf jeden Fall interessanter macht. Von den Bedingungen her war es bei mir am Vormittag nicht allzu schwer, erst am Nachmittag ist eine leichte Brise aufgekommen.”

Ein Schneeman im April

Die leichte Brise bekommt Sarah Schober mit später Startzeit zu spüren. Nachdem sie sich letztes Jahr mit dem Sieg der Jahreswertung auf der Access Tour das Spielrecht für die große Bühne sicherte, teet sie in dieser Woche erstmals in der neuen Saison auf der LET Tour auf und findet auf der hinteren Platzhälfte mit einem Birdie und einem Bogey sehr solide ins Turnier.

Erst auf den Frontnine erwischt es die Steirerin mit einer 8 am Par 4, der 3 richtig hart, was sie im Klassement klarerweise weit zurückreicht. Sarah gibt sich aber kämpferisch, notiert bis zum Ende bei einem Birdie nur noch einen weiteren Fehler und liegt so nach der 76 (+4) und als 69. nur um einen einzigen Schlag hinter der prognostizierten Cutmarke.

“Ich hab auf den 3 meinen Ball in den Bunker gespielt, nur leider war da kaum Sand drin und ich hab den Ball so dünn getroffen, dass er übers Grün und hinten in den Wald rein gegangen ist. Ich hab dann einen Drop nehmen müssen und leider hat nicht mehr als die 8 herausgeschaut. Aber abgesehen von dem Loch wars heute sehr konstant. Ich werde morgen nochmal Gas geben um in den Cut zu kommen”, erklärt Sarah die Probleme auf der 3.

Die Führung sichert sich die Schottin Gemma Dryburgh mit der 68 (-4).

