Birdiedreh heraußen

MEDITERRANEAN OPEN – 2. RUNDE: Christine Wolf bekommt am Freitag vor allem auf den Backnine den Birdiedreh raus und spielt sich mit einer 68 ohne Probleme ins Wochenende. Sarah Schober notiert mit Blitzstart und starkem Ende ebenfalls die 68 und teilt sich die Platzierung mit ihrer Landsfrau.

Richtig geknickt zeigte sich Christine Wolf nach der 74 (+3) am Donnerstag. Zunächst wollten einfach keine Putts fallen, danach schlichen sich auch noch Ungenauigkeiten ein. Auch der Start in die zweite Runde verläuft alles andere als sicher, wie zwei frühe Bogeys zeigen. Sogar das erste Birdie bringt noch nicht die erhoffte Sicherheit, wie ein weiterer Schlagverlust auf der 8 beweist.

Erst ihr zweites Birdie auf der 9 stellt die Wende der Runde dar. Zunächst schafft sie auf der 11 den scoretechnischen Ausgleich zurück auf Level Par und marschiert dann unnachahmlich mit einem Birdieviererpack mit Riesenschritten am Leaderboard nach oben. Erst ein Bogey am Schlussloch sorgt dann noch für ein etwas unrühmliches Ende der an sich starken Runde.

Mit der 68 (-3) aber cuttet sie als 39. ohne Probleme und bringt sich sogar in recht brauchbare Ausgangslage fürs Wochenende. “Das war heute auf jeden Fall besser als gestern. Ich hab heute vor allem auf den Backnine richtig nah an die Fahnen geschossen und es war schon gut zu sehen, dass auf diesem Platz viele Birdies möglich sind. Ich freu mich jetzt schon richtig auf morgen”, so Chrissie nach der starken zweiten Runde.

Gleiche Ausgangslage

Sarah Schober startet mit zwei Birdies auf den Backnine wie aus der Pistole geschossen, kann das Tempo aber nicht aufrecht halten und fällt ausgerechnet auf den beiden Par 5 Bahnen mit zwei Bogeys wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Fast trotzig taucht sie gleich darauf aber wieder in den roten Bereich ab und findet so wieder die Stabilität im Spiel.

Ein weiteres Birdie auf der 4 gibt sie zwei Bahnen später wieder aus der Hand, ehe sie kurz vor Schluss auf der 7 und der 8 noch zwei weitere Schlaggewinne aus der Par 71 Anlage quetscht. Damit steht auch sie mit der 68 (-3) beim Recording und teilt sich damit wie schon zum Auftakt mit der 74 (+3) die Platzierung mit ihrer Landsfrau.

“Es war heute ein bisschen ein Auf und Ab. Zum Schluss hab ich noch zwei gute Birdies aus vier und sechs Metern gemacht, aber leider auch zwei Dreiputts eingebaut. Auf den Par 5 hab ich auch viel liegen gelassen. Heute wäre auf jeden Fall auch noch mehr drinnen gewesen”, so Sarah zur 68.

Nuria Iturrios (ESP) geht nach der 65 (-6) und bei gesamt 8 unter Par als Führende ins Wochenende.

