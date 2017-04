Gemeinsam im Mittelfeld

MEDITERRANEAN OPEN – FINAL: Christine Wolf präsentiert sich beim Europa-Debüt der Ladies European Tour klar auf Höhe des Geschehens und verlässt Spanien mit einem 28. Rang. Sarah Schober dreht im Golf Club de Terramar eine verkorkste Runde mit sensationellem Finish noch zur 71 und teilt sich die Platzierung mit ihrer Landsfrau.

Es war bislang in diesem Jahr mit einem 56. und einem 55. Platz noch nicht wirklich viel Zählbares für Christine Wolf auf der Ladies European Tour zu holen. Auch die Europa Premiere im neuen Jahr ließ sich mit einer 74 (+3) nur äußerst zäh an. Erst der Freitag brachte dann mit einer 68 (-3) spürbar die Wende. Eine 70 (-1) am Samstag ermöglicht ihr dann eine Ausgangsposition aus dem Mittelfeld.

Der Finaltag beginnt allerdings nicht nach Maß, wie ein Bogey gleich auf der 1 unterstreicht. Auch danach dauert es einige Zeit, bis der Motor der Tirolerin richtig warm läuft, was prompt in noch einem weiteren Fehler mündet. Erst kurz vor dem Turn gelingt endlich auch das erste Birdie, das auch Chrissie’s Spiel sichtlich stabilisiert. Auf fehlerfreien Backnine nimmt sie noch drei weitere Erfolgserlebnisse mit und steht so schlussendlich mit der 69 (-2) beim Recording, was ihr in Spanien einen 28. Platz ermöglicht.

“Ich bin vor allem mit den letzten Runden ganz zufrieden, da ich mich jeden Tag zurückkämpfen konnte. Heute wars irgendwie ein bisschen zäh, weil ich den Ball nicht so gut getroffen hab, aber ich konnte dann trotzdem ganz gut scoren”, so Chrissie, die ca. 3.000 Euro an Preisgeld aus Spanien mitnimmt. “Ich spiele jetzt mal das Access Turnier in der Schweiz und dann heißt es abwarten ob noch ein Turnier dazukommt”, spricht sie abschließend ihr Programm der nächsten Wochen an.

Perfektes Finish

Sarah Schober hat nach Auftritten von 74 (+3) und zweimal 68 (-3) Schlägen bei einer guten Schlussrunde sogar noch die Top 10 halbwegs in Reichweite. Gleich die 1 sorgt dann aber am Finaltag in Form eines Doppelbogeys für einen regelrechten Schockmoment, von dem sich Sarah die gesamten Frontnine nicht wirklich erholt.

Nach zwei weiteren Fehler marschiert sie nur bei 4 über Par zum Turn und gibt sogar ihr erstes Birdie auf der 11 postwendend wieder aus der Hand. Erst das Par 5, der 15 läutet mit einem Eagle die Wende ein. Angespornt vom Adler lässt sie auf den kommenden beiden Bahnen noch zwei Vöglein landen und stellt so ihr Tagesergebnis tatsächlich noch auf Level Par zurück.

Mit der 71 (Par) verabsäumt sie es zwar in die Topregionen vorzustoßen und büßt sogar einige Ränge ein, das starke Ende der Runde bringt aber mit Sicherheit Selbstvertrauen und Auftrieb für die kommenden Aufgaben. Spanien verlässt sie wie Chrissie Wolf mit einem 28. Rang im Gepäck.

“Dieses Finish hat wirklich sehr gut getan. Ich hab auf der 15 ein 6er Eisen auf 50 cm hingeschossen und auch auf der 16 mit dem 4er Eisen angegriffen und ein Birdie machen können. Auf der 17 hab ich dann noch einen Meter hinter die Fahne geschossen und wieder gelocht. Auf der 18 dann leider aus vier Metern knapp vorbei”, beschreibt sie das starke Ende der Runde.

Abschließend meint sie: “Der holprige Start hat heute leider eine rote Zahl verhindert, aber alles in allem war es wieder ein sehr positives Turnier für mich. Ich freu mich jetzt mal auf eine Woche daheim und übernächste Woche geht’s dann in Gams auf der Access Tour weiter.”

Florentyna Parker (ENG) (66) setzt sich im Stechen durch und gewinnt bei gesamt 15 unter Par.

