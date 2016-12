Kein LET-Comeback

LET TOURSCHOOL FINALE 2016 – Nina Mühl verspielt am Schlusstag mit der 76 die greifbar nahe Tourkarte und muss auch 2017 vorwiegend in der 2. Liga aufteen.

Vier Tage lang schwimmt Nina Mühl in Marrakesh mit den Top 30 des LET Tourschool-Jahrgangs 2016 auf einem Tourkartenrang mit und scheitert erst an einem bitteren Finaltag in Samanah mit der 76 um zwei Schläge am großen Ziel.

Nach den Saisonen 2013 und 2014 auf der Ladies European Tour, wo sie jeweils über die Tourschool ihr Spielrecht erkämpfte, musste die 29-jährige Wienerin im Vorjahr den Abstieg in die zweite Liga der LET Access-Series hinnehmen. Mit großen Hoffnungen startete die Proette aus dem GC Atzenbrugg ihr diesjähriges Tourschool-Abenteuer und überzeugte an den ersten vier Tagen mit bombensicherem Spiel, das sie bei 4 unter Par sogar mit einem kleinen Puffer für eine Tourkarte auf die letzten 18 Löcher in Samanah gehen ließ.

Ein früher Tiefschlag mit zwei Bogeys bringt Mühl jedoch unter Druck. Ein zwischenzeitliches Birdie bringt auch keine Ruhe ins Spiel, da Nina ausgerechnet auf beiden Par 5 der Front 9 erneut mit Bogeys patzt.

Mit knappem Rückstand auf die vollen Tourkartenränge geht es auf die letzten 9 Löcher. Nach dem vierten Bogey an der 10 läuft Mühl den Birdies bis zum Zielstrich vergeblich nach und verpasst so das große Ziel noch am letzten Schultag. Die 76 (+4) wirft die einzige Österreicherin beim heurigen Tourschool-Final auf Even Par zurück, das reicht am Ende als 34. um zwei Schläge nicht für eine große Tourkarte. So wie im Vorjahr wird Mühl mit der Conditional Card wieder überwiegend auf der LET Access-Series spielen müssen und vielleicht mit dem einen oder anderen Ausflug auf die LET spekulieren dürfen. Heuer konnte sie immerhin fünf Mal in der 1. Liga mitwirken.

Mit Christine Wolf, die dank starkem Saisonfinish ihre Tourkarte noch souverän absicherte und Sensations-Aufsteigerin Sarah Schober, die als erste Österreicherin die Jahreswertung der LET Access-Series gewann, wird Rotweißrot 2017 immerhin mit zwei Spielerinnen regulär in der obersten europäischen Spielklasse der Golfdamen vertreten sein.

