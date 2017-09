Happy End

OPEN DE ESPANA – 3. RUNDE: Sarah Schober verpasst am Samstag im Real Club de Golf Guadalmina lange Zeit die Abzweigung auf die Birdiestraße, sorgt aber wie schon am Freitag mit zwei abschließenden roten Einträgen für ein Happy End.

Sarah Schober hatte am Freitag bei windigeren Bedingungen teilweise ordentlich zu kämpfen, belohnte sich für ihre Geduld aber auf den letzten beiden Bahnen mit wichtigen Birdies. Laut eigener Aussage feut sie sich bereits aufs Wochenende, da mit guten Auftritten noch sehr vieles möglich ist.

Sarah findet mit einem Bogey auf der 1 jedoch alles andere als gut in den Tag. Zwar kann sie mit einem Birdie auf der 4 recht zeitnah gegensteuern, mehr will bis zum Turn allerdings nicht gelingen, was sie im Klassement regelrecht stagnieren lässt.

Auch auf den Backnine will sich lange Zeit kein Vortrieb einstellen und nachdem sie noch dazu ausgerechnet am Par 5, der 14 ein weiteres Bogey notieren muss, droht sie den Anschluss an die Topränge endgültig zu verlieren.

Erst am Schluss sorgt sie wie schon am Freitag wieder für ein Happy End. Erneut gelingen auf den verbleibenden beiden Par 5 Bahnen zwei Birdies, was ihr mit der 71 (-1) doch noch eine rote Runde und mit Rang 25 einen Vorstoß im Klassement einbringt.

Nach der Runde meint sie: “Es war heute schwierig zu spielen, da es von Anfang an windig war und der Wind teilweise gedreht hat. Mein Spiel war gut und ich hatte auch gute Birdiechancen am Platz, hab aber leider nicht viele nützen können. Die zwei Birdies am Schluss waren aber wichtig. Auf der 17 wars ein Chip-Putt und auf der 18 aus dem Bunker einen Meter zur Fahne. Ich erarbeite mir einige Chancen, aber verwerte einfach zu wenige um weiter vorne mitspielen zu können.”

Die beiden Spanierinnen Carlota Ciganda und Azahara Munoz gehen beim Heimturnier als Co-Leader bei gesamt 16 unter Par auf die Finalrunde.

