Nerven behalten

HERO WOMENS INDIAN OPEN – 1. RUNDE: Sarah Schober behält nach einem frühen Triplebogey die Nerven und bringt sich mit der gut in Position. Auch Christine Wolf liegt nach der ersten Runde im DLF G & CC klar auf Cutkurs.

Nach der doppelten Nullnummer in Abu Dhabi geht es für Sarah Schober und Christine Wolf weiter der Morgensonne entgegen, zur Hero Womens Indian Open. Den DLF Golf and Country Club von Delhi kennt Österreichs Damen-Duo bereits aus dem Vorjahr, wo vor allem die Tirolerin glänzend aufspielte und für drei Tage schweißtreibende Golfarbeit knapp 8.000 Euro für einen ansprechenden 11. Platz erhielt.

Sarah Schober hat vor allem zu Beginn ordentlich zu kämpfen und liegt, auch wegen eines Triplebogeys am Par 5 der 4, nach nur vier gespielten Bahnen schon bei 4 über Par. In Folge erkämpft sie sich aber Birdies, holt schon bis zum Turn mit drei roten Einträgen viele Schläge auf hält auch in Folge Schlagverluste gekonnt fern.

Nach einer kurzen Parserie setzt sie auf der 14 und der 15 zu einem weiteren Sprint an und spielt sich mit zwei Birdies sogar noch in den Minusbereich zur 71 (-1), was ihr als geteilte 20. eine richtig gute Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf einbringt. Am Samstag hat sie nun außerdem noch den Bonus einer frühen Startzeit, was sich durchaus als hilfreich erweisen könnte.

“Mein Spiel war wirklich sehr gut, vor allem die Eisen heute. Die Grüns hier haben extreme Wellen, wo du einfach auf der richtigen Seite liegen musst, denn sonst hast du keine Chance. Ich bin ab der vierten Bahn wirklich immer unter vier Metern gelegen und hab daher eigentlich noch sehr viel liegengelassen”, fasst sie die 1. Runde zusammen.

Auch das Triplebogey am Par 5 klärt sie auf: “Leider hat mir der Abschlag den Schneemann gekostet. Ich hab das Fairway auf der falschen Seite gemissed. Ich war mitten in den Büschen, musste in den Bunker chippen, dann von dort raus und hatte immer noch ein 5er Eisen ins Grün, dass einfach nicht zum Halten zu bringen war. Der Ball ist dann übers Grün und so ist es dahingegangen bis zur 8. Das ist hier ein Monsterplatz, der dir von Tee bis Grün nichts verzeiht.”

Ebenfalls auf Kurs

In diesem Jahr tut sich Christine Wolf zumindestens am ersten Spieltag noch sichtlich schwerer als noch letzte Saison. Schon früh fällt sie mit zwei Bogeys zurück, ehe sie auch Birdies findet. Nachdem sie aber auf den Frontnine gleich zwei Par 5 Bogeys notieren muss, kommt sie nur im Plusbereich auf der zweiten Platzhälfte an.

Dort konsolidiert sie ihr Spiel spürbar und kann weitere Fehler von der Scorecard fernhalten. Nachdem allerdings parallel dazu auch kein weiteres Birdie mehr gelingen will, unterschreibt sie schließlich die 73 (+1), die ihr aber als 41. alle Chancen auf den Cut auflegt. Wie ihre Landsfrau hat auch sie am Samstag eine frühe Tee Time.

“Es ist eigentlich ganz gut gegangen heute. Ich glaube, dass heute der beste Tag war seitdem wir hier sind”, spricht sie vor allem den unangenehmen Smog in Indien an. Zur Runde meint sie: “Die beiden Par 5 mit Dreiputts waren natürlich unangenehm, aber ich hab solide gespielt und freu mich dementsprechend schon auf morgen.”

Marianne Skarpnord (NOR) gibt nach der 67 (-5) den Ton an.

>> Leaderboard Hero Womens Indian Open